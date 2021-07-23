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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпійський вогонь горить в Токіо: дивіться, як запалили квітку з металу

Олена Павлова Олена Павлова
23 липня, 19:03
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Японська тенісистка Наомі Осака завершила церемонію відкриття Олімпійських ігор-2020 в Японії після параду збірних і виступу імператора
Наомі Осака запалила олімпійський вогонь
Наомі Осака запалила олімпійський вогонь / Фото: Reuters

Після того, як імператор Японії Нарухіто офіційно відкрив Олімпіаду-2020, Осака завершила марафон олімпійського вогню. Колишня перша ракетка світу піднялася до верхівки піраміди, де розташовувалась металева квітка. І запалила вогонь Ігор у Токіо. Раніше 1800 дронів влаштували барвисте шоу на відкритті Олімпіади-2020.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройшла сьогодні в Токіо. Синьо-жовтий прапор на церемонії несли олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Дивіться, як збірна України виходила на церемонію відкриття Олімпіади.

До речі, Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали. Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття.

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Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
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