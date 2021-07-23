Олімпійський вогонь горить в Токіо: дивіться, як запалили квітку з металу

Японська тенісистка Наомі Осака завершила церемонію відкриття Олімпійських ігор-2020 в Японії після параду збірних і виступу імператора

Наомі Осака запалила олімпійський вогонь / Фото: Reuters

Після того, як імператор Японії Нарухіто офіційно відкрив Олімпіаду-2020, Осака завершила марафон олімпійського вогню. Колишня перша ракетка світу піднялася до верхівки піраміди, де розташовувалась металева квітка. І запалила вогонь Ігор у Токіо. Раніше 1800 дронів влаштували барвисте шоу на відкритті Олімпіади-2020.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройшла сьогодні в Токіо. Синьо-жовтий прапор на церемонії несли олімпійська чемпіонка зі стрільби з пістолета Олена Костевич і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Дивіться, як збірна України виходила на церемонію відкриття Олімпіади.

До речі, Росія вирізала Україну на церемонії відкриття Олімпіади. А у нас на ТБ росіян показали. Перший канал РФ пішов на рекламу перед виходом спортсменів національної команди України під час сьогоднішньої церемонії відкриття.