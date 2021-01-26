Олімпіаду-2020 запропонували перенести з Японії в США

МОК поки не отримував офіційну пропозицію про перенесення Ігор

Американський штат Флорида запропонував провести Олімпіаду-2020 замість Токіо. Раніше з'явилися чутки, що Японія відмовиться проводити Олімпійські ігри на тлі ситуації з пандемією коронавірусу.

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Thecapitolist.com повідомляє, що глава фінансового управління американського штату Джиммі Патроніс підкреслив, що Флорида володіє всім необхідним, щоб прийняти Ігри та вже відправив відповідну пропозицію голові МОК Томасу Баху. Втім, МОК повідомив, що поки не отримував лист від Патроніса, повідомляє СЕ.

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Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року. Але через пандемію коронавірусу Ігри були перенесені на 2021 рік і відбудуться в період з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

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