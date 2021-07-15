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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпіада в Токіо: церемонію нагородження різко змінили

Олег Люлька Олег Люлька
15 липня, 10:02
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Спортсменам вже не будуть надягати медалі на шию, як раніше. Тепер призери Олімпійських ігор будуть нагороджувати себе самі – скільки медалей світить Україні
У Харлан уже є чотири олімпійські медалі
У Харлан уже є чотири олімпійські медалі / Фото: Getty Images

У зв'язку з коронавірусними обмеженнями нагороджувати спортсменів на Олімпіаді в Токіо, яка триватиме з 23 липня по 8 серпня, будуть по-новому.

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"Медалі не будуть надягати спортсменам на шию. Їх принесуть на таці, а потім спортсмен візьме медаль сам і одягне її собі, – цитує президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха NBC Sports. – Людина, яка покладе медаль на тацю, робитиме це тільки в оброблених рукавичках, щоб спортсмен міг бути впевнений, що ніхто не торкався до нагороди раніше"

Олімпійські медалі Токіо
Олімпійські медалі Токіо / Фото: Getty Images, AFP

Відзначимо, що на Олімпіади-2020 Україні пророкують 15-е місце в загальному заліку. Аналітики очікують, що наші спортсмени здобудуть в Токіо шість золотих медалей, сім срібних і вісім бронзових. Серед головних претендентів на нагороди – дзюдоїстка Дар'я Білодід, стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк.

При цьому олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв в Токіо не виступить – українського гімнаста дискваліфікували на чотири роки за мельдоній.

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