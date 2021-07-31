Не вистачило зовсім трохи: українець прикро пролетів повз фінал Олімпіади-2020

Український плавець Владислав Бухов не зміг пробитися у фінал змагань з плавання на 50 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх в Токіо

Владислав Бухов не пробився в фінал Олімпіади / Фото: Reuters

У попередньому запливі напередодні 19-річний Бухов виграв свій заплив, а в загальному рейтингу показав п'ятий час, тому його шанси на вихід у фінал оцінювалися досить високо.

Але в півфінальному запливі українець став шостим в своєму запливі і 11-м – в загальному рейтингу півфіналу, чого не вистачило для потрапляння в медальний заплив.

Бухов проплив дистанцію за 21.83 і відстав від переможця на 0.41, а від кваліфікаційної зони його відділили і зовсім 0.05.

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