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Олімпіада 2020 в Токіо

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Не було б медалі! Рейзлін розповів, якими словами батько врятував для нього "бронзу"

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 23:23
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Після поразки в півфіналі Ігор у Токіо український шпажист Ігор Рейзлін був у відчаї, але батько-тренер зняв з нього напругу і допоміг здобути бронзову нагороду
Ігор Рейзлін і його батько
Ігор Рейзлін і його батько / Фото: Reuters, Facebook

У збірної України на Олімпіаді в Токіо вже дві медалі. Після дзюдоїстки Дар'ї Білодід ще одну "бронзу" до скарбнички нашої країни поклав шпажист Ігор Рейзлін, котрий в битві за третю сходинку "заколов" італійця Андреа Сантареллі

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Однак уже після здобуття "бронзи" 37-річний Ігор Рейзлін заявив, що цієї медалі не було б, якби після півфінальної поразки від француза Ромена Каннона не знайшов правильні слова його батько і тренер Дмитро Рейзлін.

"Фехтував я сьогодні досить посередньо і те, що вдалося взяти медаль – слава Богу. Я дуже засмутився після поразки в півфіналі, довелося себе ламати, щоб не впасти у відчай: "Все, я програв півфінал і зараз бій за "бронзу" програю, і четвертий рядок посяду"

"Батько мене налаштовував так, що в будь-якому разі виступ хороший, звісно, медаль хочеться, але, мовляв, навіть якщо ти програєш – звинувачувати тебе нема за що"

"Після цього я трохи відпустив себе і більш-менш налагодилося фехтування", – наводить слова Ігоря Рейзліна Суспільне

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що росіяни позаздрять преміям українців на Олімпіаді. Дзюдоїстка Дар'я Білодід і фехтувальник Ігор Рейзлін, які видобули по бронзовій нагороді на Іграх-2020 у Токіо, отримають від України такі ж винагороди, які в РФ передбачені за "золото".

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