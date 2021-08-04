На Олімпіаді знайшли осередок зараження COVID-19 і зняли зі змагань цілу команду

Оргкомітет Олімпіади-2020 повідомив про появу осередка зараження коронавірусом на Іграх-2020 на Токіо, де за останню добу заразилося майже три десятки осіб

Грецькі синхроністки на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Інфекція була виявлена у п'яти членів збірної Греції з синхронного плавання, включаючи спортсменів і допоміжний персонал – повідомляє агентство Kyodo.

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Зараз хворі перебувають у карантинному готелі, а збірна Греції з синхронного плавання в повному складі знялася зі змагань в Токіо.

"Ми змушені визнати це осередком зараження", – заявив представник оргкомітету Масанорі Така

За даними на 4 серпня, ковідом за останню добу заразилися 29 осіб, задіяних в проведенні Олімпіади-2020, що стало рекордним показником з початку Ігор у Японії.

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.