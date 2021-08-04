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Олімпіада 2020 в Токіо

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На Олімпіаді знайшли осередок зараження COVID-19 і зняли зі змагань цілу команду

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 13:46
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Оргкомітет Олімпіади-2020 повідомив про появу осередка зараження коронавірусом на Іграх-2020 на Токіо, де за останню добу заразилося майже три десятки осіб
Грецькі синхроністки на Олімпіаді-2020
Грецькі синхроністки на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Інфекція була виявлена у п'яти членів збірної Греції з синхронного плавання, включаючи спортсменів і допоміжний персонал – повідомляє агентство Kyodo.

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Зараз хворі перебувають у карантинному готелі, а збірна Греції з синхронного плавання в повному складі знялася зі змагань в Токіо.

"Ми змушені визнати це осередком зараження", – заявив представник оргкомітету Масанорі Така

За даними на 4 серпня, ковідом за останню добу заразилися 29 осіб, задіяних в проведенні Олімпіади-2020, що стало рекордним показником з початку Ігор у Японії.

Олімпійські кільця в Токіо
Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повний розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
15
31
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
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$30,5 млн
7
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$30,5 млн
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Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
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