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Олімпіада 2020 в Токіо

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На Олімпіаді-2020 стартували перші змагання

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
21 липня, 12:20
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На Олімпіаді-2020 стартували перші змагання. Ще до старту церемонії відкриття пройшов перший матч групового етапу олімпійського турніру з софтболу
Олімпіада-2020 стартувала з турніру по софтболу
Олімпіада-2020 стартувала з турніру по софтболу / Фото: Reuters

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде 23 липня, а за два дні до цього в Японії пройшов матч 1-го туру групового етапу жіночого турніру з софтболу між Австралією і Японією (1:8).

Після цього на стадіоні Фукусіма відбулися матчі Італія – США (0:2) і Мексика – Канада (0:4).

Також сьогодні в програмі Олімпіади матчі групового етапу турніру з жіночого футболу:

В тренді
  • Велика Британія – Чилі
  • Китай-Бразилія
  • Швеція – США
  • Японія – Канада
  • Замбія – Нідерланди
  • Австралія – Нова Зеландія

Повний розклад Олімпійських ігор 2020 року є на нашому сайті. У нашому спеціальному розділі ви можете дізнатися час початку всіх змагань по Києву, а також окремо виділені медальні старти.

Крім цього, на нашому сайті є окремий розділ, присвячений збірній України на Олімпіаді-2020, де розміщаються останні новини про наших атлетів в Токіо.

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