На Олімпіаді-2020 стартували перші змагання

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде 23 липня, а за два дні до цього в Японії пройшов матч 1-го туру групового етапу жіночого турніру з софтболу між Австралією і Японією (1:8).
Після цього на стадіоні Фукусіма відбулися матчі Італія – США (0:2) і Мексика – Канада (0:4).
Також сьогодні в програмі Олімпіади матчі групового етапу турніру з жіночого футболу:
- Велика Британія – Чилі
- Китай-Бразилія
- Швеція – США
- Японія – Канада
- Замбія – Нідерланди
- Австралія – Нова Зеландія
Повний розклад Олімпійських ігор 2020 року є на нашому сайті. У нашому спеціальному розділі ви можете дізнатися час початку всіх змагань по Києву, а також окремо виділені медальні старти.
Крім цього, на нашому сайті є окремий розділ, присвячений збірній України на Олімпіаді-2020, де розміщаються останні новини про наших атлетів в Токіо.