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Олімпіада 2020 в Токіо

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МОК закрив очі на порушення росіянами санкцій на Олімпіаді

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
31 липня, 10:12
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Через допінговий скандал Росію позбавили національного гімну, прапора і національної символіки на Олімпіаді в Токіо. Не всі росіяни дотримуються санкції, але в МОК не збираються карати винних
Не всі росіяни підкоряються санкціям
Не всі росіяни підкоряються санкціям / Фото: Reuters

Спортсмени та члени делегації не мають права демонструвати національну символіку, проте пересічні росіяни відмовляють виконувати правила Міжнародного олімпійського комітету.

Втім, представник МОК Марк Адамс відзначив, що організація не може заборонити звичайним людям носити одяг з використанням символіки Росії, хоча раніше звучали гучні заяви, що за цим пильно стежитимуть.

"Ми нічого не можемо зробити з тим, що вони носять символіку Росії, включаючи футболки. Ми обговорювали використання російської символіки, ми постійно нагадуємо людям про правила.

Не так вже й багато ми можемо зробити з кожною згадкою збірної Росії в ефірі або пресі. Ми не можемо заборонити людям носити футболки, це не наша робота ", – наводить ТАСС слова Адамса.

Нагадаємо, за махінації з допінгом Росію відсторонили від міжнародних змагань до 16 грудня 2022 року.

Під них потрапляють Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо 2020 року, Олімпіада і Паралімпіада-2022 в Пекіні, а також чемпіонат світу з футболу в Катарі 2022 року.

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
20
12
11
43
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
12
45
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
10
27
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
6
6
15
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
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