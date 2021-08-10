Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Мені не соромно зізнатися! Українська лучниця назвала причину фіаско на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 серпня, 09:29
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами Вероніки Марченко, в збірній України катастрофічно бракує психолога – цим 28-річна львів'янка пояснила падіння своїх результатів
Українська лучниця Вероніка Марченко
Українська лучниця Вероніка Марченко / Фото: Reuters

2016 року Вероніка Марченко була чемпіонкою Європи в індивідуальній та командній першості у стрільбі з лука.

Реклама

Однак на Олімпіаді в Токіо, яка завершилася в неділю, Марченко стала дев'ятою в команді і 18-ю – в індивідуалці.

Після повернення з Японії спортсменка відверто розповіла, в чому причина.

"Так, є спад. Після Олімпіади я зрозуміла, що точно потрібно працювати над психологією. Це єдина проблема. Вона і мені заважає, і взагалі всім нам. З технікою, можна сказати, у нас усе гаразд. А самим собі давати раду важче", – наводить слова Вероніки Марченко XSport

"Чим старше ти стаєш, тим більше починаєш боятися. Ти багато чого пройшов, багато програвав, перемагав – з кожним разом стає важче. Коли ти молодий, то просто стріляєш, не замислюєшся над цим. А так воно нашаровується і в голові накопичується багато чого зайвого"

"Потрібно працювати з психологом, якого просто немає в збірній, хоча він повинен бути. В інших країнах є психологи. І взагалі, у кожного провідного спортсмена він є. Це нормально, так і має бути, тому що людина може собі щось надумати. Потрібно, щоб хтось її спрямував у правильний бік"

"Тому мені не соромно зізнатися, що потрібно працювати над психологією і над упевненістю в собі. Це те, що дало такий спад в результаті. Я занадто багато думаю", – заявила Марченко

Реклама

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти