Медальний залік Паралімпіади-2020 після 4 вересня

У загальному медальному заліку продовжує лідирувати Китай, у якого 200 медалей, з яких 93 золоті. На другому місці розташувалася Велика Британія, на третє повернулася команда ПКР, а США перемістилися на четверту сходинку рейтингу. Україна вибула з ТОП-5 і тепер посідає 6 місце. На рахунку українських паралімпійців 98 медалей, серед яких 24 золоті.
Читайте також: Всі українські медалі Паралімпіади-2020 4 вересня
Медальний залік Паралімпіади-2020 на 4 вересня:
|М
|Країна
|всього
|1
Китай
|93
|57
|50
|200
|2
Велика Британія
|41
|38
|43
|122
|3
Росія
|36
|32
|49
|117
|4
США
|35
|36
|30
|101
|5
Нідерланди
|25
|17
|16
|58
|6
Україна
|24
|47
|27
|98
|7
Бразилія
|22
|19
|30
|71
|8
Австралія
|20
|28
|30
|78
|9
Італія
|14
|29
|26
|69
|10
Азербайджан
|14
|1
|4
|19
|11
Німеччина
|13
|12
|18
|43
|12
Іран
|12
|11
|1
|24
|13
Франція
|10
|14
|28
|52
|14
Японія
|10
|14
|19
|43
|15
Іспанія
|9
|15
|11
|35
|16
Узбекистан
|8
|5
|6
|19
|17
Польща
|7
|6
|12
|25
|18
Угорщина
|7
|5
|4
|16
|19
Мексика
|7
|2
|13
|22
|20
Нова Зеландія
|6
|3
|3
|12
|21
Швейцарія
|6
|3
|3
|12
|22
Ізраїль
|6
|2
|1
|9
|23
Канада
|5
|10
|6
|21
|24
Таїланд
|5
|5
|7
|17
|25
Білорусь
|5
|1
|1
|7
|26
Індія
|4
|7
|7
|18
|27
Туніс
|4
|5
|2
|11
|28
Алжир
|4
|4
|4
|12
|29
Бельгія
|4
|3
|8
|15
|30
Словаччина
|4
|2
|4
|10
|31
Ірландія
|4
|2
|1
|7
|32
Нігерія
|4
|1
|5
|10
|33
ПАР
|4
|1
|1
|6
|34
Куба
|4
|1
|1
|6
|35
Йорданія
|4
|0
|1
|5
|36
Колумбія
|3
|7
|14
|24
|37
Марокко
|3
|4
|3
|10
|38
Венесуела
|3
|2
|2
|7
|39
Малайзія
|3
|2
|0
|5
|40
Данія
|3
|1
|1
|5
|41
Корея
|2
|8
|12
|22
|42
Туреччина
|2
|4
|9
|15
|43
Чехія
|2
|3
|3
|8
|44
Чилі
|2
|3
|1
|6
|45
Сербія
|2
|3
|1
|6
|46
Норвегія
|2
|0
|2
|4
|47
Сінгапур
|2
|0
|0
|2
|48
Австрія
|1
|5
|3
|9
|49
Швеція
|1
|4
|2
|7
|50
Греція
|1
|3
|7
|11
|51
Казахстан
|1
|3
|1
|5
|52
Фінляндія
|1
|3
|1
|5
|53
Індонезія
|1
|2
|3
|6
|54
ОАЕ
|1
|1
|1
|3
|55
Коста-Ріка
|1
|1
|0
|2
|56
Еквадор
|1
|0
|2
|3
|57
Кіпр
|1
|0
|1
|2
|58
Шрі Ланка
|1
|0
|1
|2
|59
Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|60
Монголія
|1
|0
|0
|1
|61
Перу
|1
|0
|0
|1
|62
Пакистан
|1
|0
|0
|1
|63
Аргентина
|0
|5
|4
|9
|64
Єгипет
|0
|5
|2
|7
|65
Хорватія
|0
|3
|4
|7
|66
Латвія
|0
|3
|2
|5
|67
Грузія
|0
|3
|0
|3
|68
Болгарія
|0
|2
|0
|2
|69
Гонконг
|0
|1
|2
|3
|70
Ірак
|0
|1
|2
|3
|71
Румунія
|0
|1
|1
|2
|72
Намібія
|0
|1
|1
|2
|73
Кувейт
|0
|1
|1
|2
|74
Словенія
|0
|1
|1
|2
|75
В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|76
Литва
|0
|0
|3
|3
|77
Португалія
|0
|0
|2
|2
|78
Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|79
Уганда
|0
|0
|1
|1
|80
Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|81
Тайвань
|0
|0
|1
|1
|82
Кенія
|0
|0
|1
|1
|83
Оман
|0
|0
|1
|1
|84
Саудівська Аравія
|0
|0
|1
|1
|85
Катар
|0
|0
|1
|1
|86
Боснія і Герцеговина
|0
|0
|1
|1