Медальний залік Паралімпіади-2020 після 4 вересня

Україна на Паралімпійських іграх у Токіо завоювала сьогодні чотири медалі, але, на жаль, серед них не виявилося золотої. Всього на рахунку наших спортсменів 98 нагород