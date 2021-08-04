Медальний залік Олімпіади в Токіо після 4 серпня Поділитися Копіювати лінк

За підсумками 4 серпня Україна піднялася на 37-ме місце в медальному заліку Олімпійських ігор у Токіо. Першу золоту медаль в нашу скарбничку приніс борець Жан Беленюк