Медальний залік Олімпіади в Токіо після 4 серпня

Лідирує в загальному медальному заліку Китай, на рахунку якого 70 нагород, з них 32 – золоті. США завоювали 79 медалей, але програють китайцям за кількістю золота, тому розташовуються на другій сходинці. Третє місце утримує Японія.
Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо
Медальний залік Олімпіади після 4 серпня:
|М
|Країна
|Всього
|1
Китай
|32
|22
|16
|70
|2
США
|25
|31
|23
|79
|3
Японія
|21
|7
|12
|40
|4
Велика Британія
|15
|18
|15
|48
|5
Австралія
|15
|4
|17
|36
|6
ОКР
|14
|21
|18
|53
|7
Німеччина
|8
|8
|16
|32
|8
Франція
|6
|10
|9
|25
|9
Італія
|6
|9
|15
|30
|10
Нідерланди
|6
|8
|9
|23
|11
Корея
|6
|4
|9
|19
|12
Нова Зеландія
|6
|4
|5
|15
|13
Куба
|5
|3
|4
|12
|14
Угорщина
|4
|5
|3
|12
|15
Канада
|4
|4
|7
|15
|16
Бразилія
|4
|3
|8
|15
|17
Чехія
|4
|3
|1
|8
|18
Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|19
Польща
|3
|3
|4
|10
|20
Хорватія
|3
|3
|2
|8
|21
Швеція
|2
|5
|0
|7
|22
Тайбей
|2
|4
|5
|11
|23
Грузія
|2
|4
|1
|7
|24
Данія
|2
|2
|3
|7
|25
Норвегія
|2
|2
|1
|5
|26
Ямайка
|2
|1
|2
|5
|27
Іран
|2
|1
|1
|4
|27
Словенія
|2
|1
|1
|4
|29
Еквадор
|2
|1
|0
|3
|30
Греція
|2
|0
|1
|3
|30
Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|32
Косово
|2
|0
|0
|2
|32
Катар
|2
|0
|0
|2
|34
Іспанія
|1
|4
|5
|10
|35
Румунія
|1
|3
|0
|4
|35
Венесуела
|1
|3
|0
|4
|37
Україна
|1
|2
|8
|11
|38
Кенія
|1
|2
|2
|5
|39
Гонконг
|1
|2
|0
|3
|39
ПАР
|1
|2
|0
|3
|39
Словаччина
|1
|2
|0
|3
|42
Сербія
|1
|1
|4
|6
|43
Австрія
|1
|1
|3
|5
|43
Індонезія
|1
|1
|3
|5
|45
Бельгія
|1
|1
|1
|3
|45
Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|45
Уганда
|1
|1
|1
|3
|48
Філіппіни
|1
|1
|0
|2
|48
Туніс
|1
|1
|0
|2
|50
Туреччина
|1
|0
|5
|6
|51
Ірландія
|1
|0
|2
|3
|51
Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|53
Білорусь
|1
|0
|1
|2
|53
Естонія
|1
|0
|1
|2
|53
Фіджі
|1
|0
|1
|2
|53
Латвія
|1
|0
|1
|2
|57
Бермуди
|1
|0
|0
|1
|57
Марокко
|1
|0
|0
|1
|57
Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|57
Таїланд
|1
|0
|0
|1
|61
Вірменія
|0
|2
|1
|3
|61
Колумбія
|0
|2
|1
|3
|61
Домініканська республіка
|0
|2
|1
|3
|61
Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|65
Індія
|0
|1
|2
|3
|65
Монголія
|0
|1
|2
|3
|65
Португалія
|0
|1
|2
|3
|68
Болгарія
|0
|1
|1
|2
|68
Нігерія
|0
|1
|1
|2
|68
Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|71
Йорданія
|0
|1
|0
|1
|71
Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|71
Намібія
|0
|1
|0
|1
|71
Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|75
Казахстан
|0
|0
|4
|4
|76
Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|76
Єгипет
|0
|0
|3
|3
|76
Мексика
|0
|0
|3
|3
|79
Аргентина
|0
|0
|1
|1
|79
Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|79
Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|79
Гана
|0
|0
|1
|1
|79
Кувейт
|0
|0
|1
|1
|79
Малайзія
|0
|0
|1
|1
|79
Сирія
|0
|0
|1
|1