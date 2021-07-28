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Ламала руку забороненим прийомом! Росіянка виступила проти суддів – її "не пустили" до фіналу

Олена Павлова Олена Павлова
28 липня, 15:50
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Дзюдоїстка Мадіна Таймазова стала бронзовим призером Олімпійських ігор-2020 в категорії до 70 кг, але залишилася незадоволена оцінюванням у півфіналі з японкою
Мадіна Таймазова засмучена виступом
Мадіна Таймазова засмучена виступом / Фото: Reuters

Перші дні Олімпіади в Токіо обходилися переважно без суддівських скандалів. Але сьогодні вирують пристрасті на арені у дзюдоїстів. Спочатку українця Кеджау Ньябалі дискваліфікували у 1/8 фіналу, хоча він стверджує, що ніякої травми супернику не завдав. А тепер хвиля обурення котиться Росією.

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У РФ вкрай незадоволені суддівством у півфінальній сутичці у жінок у вазі до 70 кг, де японка Тідзуру Араі виграла іппоном у росіянки Мадіни Таймазовой. Поєдинок тривав аж 16 хвилин 41 секунду з урахуванням "голден скор". Мадіна, яка в підсумку виграла "бронзу" вважає, що суддя проігнорував заборонений прийом японки.


фото Reuters

"Я не можу говорити щось про спірному моменті в кінці сутички, але там була оцінка. Що стосується партеру, вона блокувала мені вільний переворот і ламала руку забороненим прийомом, я закричала. Судді порахували, що її не треба карати.

Навіть після тих моментів я була готова боротися до перемоги, але прокинулася вже програла. У поєдинку за бронзу я сконцентрувалася на сутичці і суперниці, не звертала увагу на біль. Завтра буде хворіти все. Суддям я б сказала: бог вам суддя ", – цитує Мадіна Чемпіонат

раніше іранський дзюдоїст присвятив Ізраїлю свою медаль Олімпіади-2020 .

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
12
5
9
26
2
flag Японія ЯпоніяJP
12
4
5
21
3
flag США СШАUS
10
11
9
30
4
flag ОКР ОКРROC
7
8
5
20
5
flag Австралія АвстраліяAU
6
1
9
16
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
5
6
5
16
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
4
2
5
11
8
flag Німеччина НімеччинаDE
3
2
5
10
9
flag Франція ФранціяFR
3
2
3
8
10
flag Нідерланди НідерландиNL
2
6
3
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