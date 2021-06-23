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Ліверпуль проти Олімпіади. Клуб не пускає свою зірку в Токіо

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 червня, 17:57
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Мохамед Салах отримав виклик в олімпійську збірну Єгипту, проте мерсисайдці вирішили не пускати футболіста на турнір до Японії
Салаха не пускають на Олімпіаду
Салаха не пускають на Олімпіаду / Фото: AFP

Ліверпуль відмовився відпускати на олімпійський турнір в Токіо нападника Мохамеда Салаха. Футбольна федерація Єгипту просила клуб дозволити гравцеві відлучитися на декілька тижнів в липні-серпні, але отримала відмову.

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Треба сказати, що Ліверпуль, як і інші клуби, має право блокувати від'їзд своїх футболістів на Олімпійські ігри, оскільки турнір не визнаний ФІФА. До того ж, чемпіонат Англії стартує через тиждень після Олімпіади, а значить Салах пропустить передсезонні збори. А він ключовий гравець Ліверпуля. У сезоні 2020/21 Салах провів 51 матч в складі мерсисайдців, забив 31 гол і зробив 6 результативних передач.

Раніше ми писали, як одержимий кінцем світу священик позбавив марафонця олімпійського "золота".

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Команда
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О
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І
Г
О
1
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3
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7
2
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3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
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