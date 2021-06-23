Ліверпуль проти Олімпіади. Клуб не пускає свою зірку в Токіо

Мохамед Салах отримав виклик в олімпійську збірну Єгипту, проте мерсисайдці вирішили не пускати футболіста на турнір до Японії

Салаха не пускають на Олімпіаду / Фото: AFP

Ліверпуль відмовився відпускати на олімпійський турнір в Токіо нападника Мохамеда Салаха. Футбольна федерація Єгипту просила клуб дозволити гравцеві відлучитися на декілька тижнів в липні-серпні, але отримала відмову.

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Треба сказати, що Ліверпуль, як і інші клуби, має право блокувати від'їзд своїх футболістів на Олімпійські ігри, оскільки турнір не визнаний ФІФА. До того ж, чемпіонат Англії стартує через тиждень після Олімпіади, а значить Салах пропустить передсезонні збори. А він ключовий гравець Ліверпуля. У сезоні 2020/21 Салах провів 51 матч в складі мерсисайдців, забив 31 гол і зробив 6 результативних передач.

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