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Ковидні в'язниці, ворожі обіймашки та допінговий дід: головні скандали Олімпіади-2022

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 лютого, 09:42
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Чим запам'ятаються Ігри: найрезонансніші історії, які сколихнули весь світ
Фото: Reuters, Instagram
Фото: Reuters, Instagram

ОІ-2022 забудуться не скоро – надто суперечливу репутацію заробили змагання, що проходили в Пекіні. Про деякі скандали не припиняють говорити навіть після закриття Олімпіади – Спорт Сьогодні згадує найгучніші з них.

Справа Валієвої – провину повісили на дідуся

У справжній цирк перетворилася на Іграх-2022 справа фігуристки Каміли Валієвої, яку викрили у застосуванні допінгу. В організмі 15-річної представниці Олімпійської команди Росії (ОКР) виявили триметазидин. Це метаболік, який покращує кровообіг та витривалість, дозволяючи атлетам більше та довше тренуватися.

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Незважаючи на це, спортивний арбітражний суд CAS відхилив апеляції МОК, ВАДА та ISU, і дозволив Валієвій виступати на Олімпіаді-2022.

Незважаючи на позитивну допінг-пробу, Валієвій дозволили виступити в Пекіні. Куди вже скандальніше! Фото: Reuters
Незважаючи на позитивну допінг-пробу, Валієвій дозволили виступити в Пекіні. Куди вже скандальніше! Фото: Reuters

Провину за допінг повісили на дідуся фігуристки – нібито дівчинка випадково відпила зі склянки старого, що сидить на цих пігулках. Але ця версія не витримує жодної критики: таблетки триметазидину випускаються у плівковій оболонці, яка розчиняється лише у кишечнику. Не з кишківника ж дідуся відпила Каміла?

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Справа отримала неймовірний резонанс у всьому світі – американці навіть погрожували засадити у в'язницю оточення фігуристки, яке накачало дитину допінгом.

Дискваліфікація через неправильні комбінезони

Справжня драма розігралася у командних стрибках із трампліну — кілька збірних дискваліфікували через порушення регламенту, яке полягало в тому, що спортсмени одягли… надто великі костюми.

Виявилося, що це досить поширене шахрайство, яке може дати певну перевагу.

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"За правилами стрибків із трампліну, всі комбінезони проходять перевірку на ширину. Це логічно – чим ширший костюм, тим більше він схожий на вітрило і створює додаткову перевагу при польоті. Контролер відстежує, наскільки костюм прилягає до тіла, і якщо нормативи перевищені – стрибок не зараховують. Комбінезон має бути на відстані не менше ніж 1 см і не більше ніж 3 см від тіла", – пояснила технічний делегат Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Агнешка Бачковська.

Таким чином, через комбінезони-вітрила штрафи отримали представники команд Японії, Австрії та Німеччини, що позбавило їх шансів на медалі.

Той випадок, коли розмір має значення – запитайте у дискваліфікованих через широкі комбінезони атлетів. Фото: Reuters
Той випадок, коли розмір має значення – запитайте у дискваліфікованих через широкі комбінезони атлетів. Фото: Reuters

На п'єдесталі пошани в результаті опинилися команди Словенії, ОКР та Канади. І якщо словенський квартет відпочатку був фаворитом змагань, то решті медалістів дуже допоміг "комбінезонний скандал",

Ну, а найцікавіше в цій історії те, що судді звернули увагу на екіпірування після того, як на спортсменів "настукали" конкуренти.

"Ковидні в'язниці"

Багато спортсменів будуть згадувати свою поїздку до Пекіна не як радісне свято та утвердження спорту, а як один із найбільш травмуючих досвідів у житті. Все через коронавірусні обмеження, які Китай розгорнув на Олімпіаді з небувалою запопадливістю.

Принцип "головне не перемога, а участь" на Іграх-2022 заграв новими барвами, бо участ ще треба було домогтися. Недаремно головним анекдотом Олімпіади став цей:

- На який результат ви розраховуєте на Олімпіаді у Пекіні?

– На негативний!

Мається на увазі тест на COVID-19, звісно.

Одним із символів ОІ-2022 стало заплакане обличчя бельгійської скелетоністки Кім Мейлеманс, яка у своєму Instagram поскаржилася на тяжкі умови ізоляції. Спортсменка здала десятки негативних тестів перед польотом до Китаю, але після прильоту "зловила" позитивний.

У результаті опинилася зачинена в такій собі "ковидній в'язниці"- відрізаній від Олімпійського селища та його мешканців. Більше того, дівчину відмовлялися випускати на волю і допускати до змагань навіть після того, як вона здала два поспіль негативних тести:

"Я думала, що мене нарешті везуть до Олімпійського селища, але виявилося, що швидка привезла мене до якогось ізолятора. Я маю пробути тут ще сім днів, не контактуючи з будь-ким. І в мене візьмуть ще два ПЛР-тести. Я тепер взагалі не впевнена, що мені надалі дозволять повернутися до селища. Для мене це дуже тяжке випробування. Потрібно вирішити, що робити далі, не впевнена, що протримаюсь ще 14 днів Олімпіади у такій ізоляції".

Кім після цього спічу допустили-таки до змагань. Але щастило так далеко не всім. Для багатьох позитивний тест автоматично означав прощання із Іграми.

Ні їжі, ні сувенірів, а черги – як у СРСР

До організаторів загалом було чимало запитань, навіть без урахування "ковідного" чинника. На Іграх виникали навіть проблеми із харчуванням. Міжнародному олімпійському комітету довелося розглядати скарги від спортсменів та тренерів на неякісну їжу.

Тренер збірної Німеччини з гірськолижного спорту Крістіан Швайгер обурився, чому у Пекіні відсутні гарячі страви для учасників

"Спортсменів годують горішками, чіпсами та шоколадом. Цими трьома продуктами обмежується олімпійське харчування".

А журналісти помітили, що урізноманітнити раціон проблематично навіть за власні кошти. Продуктовий магазин у головному медіа-центрі взагалі не блищав асортиментом – пиво, локшина швидкого приготування, сумнівного виду сосиски та засохлі булочки.

Напівпорожні полиці з напоями та їжею в Олімпійському селищі. Фото: Сьогодні
Напівпорожні полиці з напоями та їжею в Олімпійському селищі. Фото: Сьогодні

Але на справжній треш перетворилася торгівля офіційною символікою Пекіна-2022. Купити маскота Ігор – іграшку Бін Дунь Дунь – було схоже на виграш у лотерею. Коштував сувенір 198 юанів (за поточним курсом – 885 гривень), а чергу за ним доводилося займати ще до відкриття магазину.

Але навіть багатогодинне стояння в черзі не гарантувало, що заповітний маскот у результаті буде у вас. Товар міг закінчитися прямо перед носом у бажаючих, незважаючи на те, що продавали його суворо по одному на руки – за акредитацією. Дефіцит!

За Бін Дунь Дунь доводилося стояти у черзі годинами. Фото: Reuters
За Бін Дунь Дунь доводилося стояти у черзі годинами. Фото: Reuters

Обіймашки Абраменка та Бурова

Єдина медаль Україна на Іграх-2022 також виявилася зі скандальним відблиском. Все через рукостискання та обійми нашого лижного акробата Олександра Абраменка, який завоював срібло, з представником ОКР Іллею Буровим, який виграв бронзу.

Тим самим Абраменко порушив рекомендації Мінспорту, яке попросило наших атлетів утриматись від публічного спілкування з представниками ОКР.

Росіянин Буров "напав" на нашого Абраменка з обіймами. Фото: Getty Images
Росіянин Буров "напав" на нашого Абраменка з обіймами. Фото: Getty Images

Особливо гостро "обіймашки" сприймаються публікою на тлі тривоги навколо можливого вторгнення РФ в Україну. На спільний знімок українця та росіянина відреагували навіть у Міжнародному олімпійському комітеті.

"Який це символ у ці часи! Все це показує, що Олімпійські ігри, олімпійські атлети перебувають за рамками питань, що викликають розбіжності, з якими ми зараз зустрічаємося у світі. І вони вищі за напруженість, через яку ми проходимо на політичній арені", – заявив глава МОК Томас Бах.

Російська пропаганда, ясна річ, теж не згаяла можливості розігнати хвилю про дружбу народів.

Нагадаємо, після Ігор-2018, де Абраменко взяв золото, він також потрапив у скандал через обійми з Буровим.

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