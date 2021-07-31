Кейті Ледекі завоювала 10-у медаль на Олімпіадах: результати плавання в Токіо

У чоловічому плаванні на 100 метрів батерфляєм перемогу відсвяткував американець Калеб Дрессел і став п'ятикратним олімпійським чемпіоном.
Він не тільки взяв золоту медаль, а й оновив власний світовий рекорд. Також йому належить олімпійський рекорд у цій дисципліні (49.71).
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- Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд
- Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23
- Ное Понті (Швейцарія) +1.29
У жіночому запливі на спині на 200 метрів золоту медаль завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Це вже третя медаль для австралійки в Токіо. Раніше вона брала золото на 100-метрівці і бронзу – в комбінованій змішаній естафеті.
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- Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68
- Кайлі Мас (Канада) +0.74
- Емілі Сібом (Австралія) +1.49
У запливі на 800 метрів вільним стилем серед жінок перемогу відсвяткувала знаменита американка Кейті Ледекі, яка завоювала в Токіо вже четверту нагороду, а в цілому це її 10 медаль на Олімпійських іграх!
- Кейті Ледекі (США) – 8:12.57
- Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії
- Сімона Квадарелла (Італія) +5.78
А в змішаній естафеті 4х100 м комплексним плаванням олімпійськими чемпіонами зі світовим рекордом стали британці.
- Велика Британія – 3:37.58 світовий рекорд
- Китай +1.28
- Австралія +1.37
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.