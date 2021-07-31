Кейті Ледекі завоювала 10-у медаль на Олімпіадах: результати плавання в Токіо

На Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще чотири комплекти нагород у плаванні. Переможці встановили два нових світових рекорди, а срібна призерка оновила рекорд Океанії

Результати медальних запливів в плаванні 31 липня / Фото: Reuters

У чоловічому плаванні на 100 метрів батерфляєм перемогу відсвяткував американець Калеб Дрессел і став п'ятикратним олімпійським чемпіоном.

Він не тільки взяв золоту медаль, а й оновив власний світовий рекорд. Також йому належить олімпійський рекорд у цій дисципліні (49.71).

Читайте також: Не вистачило зовсім трохи: українець прикро пролетів повз фінал Олімпіади-2020

Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд

Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23

Ное Понті (Швейцарія) +1.29

У жіночому запливі на спині на 200 метрів золоту медаль завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Це вже третя медаль для австралійки в Токіо. Раніше вона брала золото на 100-метрівці і бронзу – в комбінованій змішаній естафеті.

Читайте також: F**k: чемпіонка Ігор вилаялася в прямому ефірі, звертаючись до матері

Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68

Кайлі Мас (Канада) +0.74

Емілі Сібом (Австралія) +1.49

В тренді Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

У запливі на 800 метрів вільним стилем серед жінок перемогу відсвяткувала знаменита американка Кейті Ледекі, яка завоювала в Токіо вже четверту нагороду, а в цілому це її 10 медаль на Олімпійських іграх!

Кейті Ледекі (США) – 8:12.57

Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії

Сімона Квадарелла (Італія) +5.78

А в змішаній естафеті 4х100 м комплексним плаванням олімпійськими чемпіонами зі світовим рекордом стали британці.

Велика Британія – 3:37.58 світовий рекорд

Китай +1.28

Австралія +1.37

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.