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Олімпіада 2020 в Токіо

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Кейті Ледекі завоювала 10-у медаль на Олімпіадах: результати плавання в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
31 липня, 08:26
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На Олімпійських іграх в Токіо розіграли ще чотири комплекти нагород у плаванні. Переможці встановили два нових світових рекорди, а срібна призерка оновила рекорд Океанії
Результати медальних запливів в плаванні 31 липня
Результати медальних запливів в плаванні 31 липня / Фото: Reuters

У чоловічому плаванні на 100 метрів батерфляєм перемогу відсвяткував американець Калеб Дрессел і став п'ятикратним олімпійським чемпіоном.

Він не тільки взяв золоту медаль, а й оновив власний світовий рекорд. Також йому належить олімпійський рекорд у цій дисципліні (49.71).

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  • Калеб Дрессел (США) – 49.45 світовий рекорд
  • Криштоф Мілак (Угорщина) +0.23
  • Ное Понті (Швейцарія) +1.29

У жіночому запливі на спині на 200 метрів золоту медаль завоювала Кейлі Маккіоун з Австралії. Це вже третя медаль для австралійки в Токіо. Раніше вона брала золото на 100-метрівці і бронзу – в комбінованій змішаній естафеті.

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  • Кейлі Маккіоун (Австралія) – 2:04.68
  • Кайлі Мас (Канада) +0.74
  • Емілі Сібом (Австралія) +1.49

В тренді

У запливі на 800 метрів вільним стилем серед жінок перемогу відсвяткувала знаменита американка Кейті Ледекі, яка завоювала в Токіо вже четверту нагороду, а в цілому це її 10 медаль на Олімпійських іграх!

  • Кейті Ледекі (США) – 8:12.57
  • Аріарне Тітмус (Австралія) +1.26 рекорд Океанії
  • Сімона Квадарелла (Італія) +5.78

А в змішаній естафеті 4х100 м комплексним плаванням олімпійськими чемпіонами зі світовим рекордом стали британці.

  • Велика Британія – 3:37.58 світовий рекорд
  • Китай +1.28
  • Австралія +1.37

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
19
11
11
41
2
flag Японія ЯпоніяJP
17
4
7
28
3
flag США СШАUS
16
17
11
44
4
flag ОКР ОКРROC
10
14
10
34
5
flag Австралія АвстраліяAU
10
3
13
26
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
8
9
9
26
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
6
15
8
flag Нідерланди НідерландиNL
3
7
5
15
9
flag Франція ФранціяFR
3
5
6
14
10
flag Німеччина НімеччинаDE
3
4
9
16
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1
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2
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$60 млн
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$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
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Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
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2
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3
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4
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5
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6
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