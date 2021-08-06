Казах укусив індійця на Олімпіаді: нуль-реакція

Як не дивно, але Міжнародна федерація боротьби вирішила не карати казахстанського борця Нуріслама Санаєва, який впився зубами в Раві Кумара з Індії

Кумар (у синьому) здолав Санаєва, хоча той і кусався / Фото: Reuters

Під час півфінальної сутички у ваговій категорії до 57 кг у вільній боротьбі Нуріслам Санаєв вкусив за руку індійця Раві Кумара, що, втім, не завадило останньому вийти до фіналу.

При цьому казахстанцеві Санаєву, яка взяв у підсумку "бронзу", загрожували санкції. Під загрозою була його медаль.

Однак Міжнародна федерація UWW, що включає різні види боротьби, вирішила не карати спортсмена з Казахстану.

"Дії спортсмена були ненавмисними. На підставі обговорення і розгляду інциденту жодні дисциплінарні санкції застосовані не будуть", – йдеться в заяві UWW

Відзначимо, що укушений Санаєвим індієць у фіналі поступився Зауру Угуєву з ОКР і завершив турнір зі "сріблом".

Додамо, що раніше на Олімпіаді з'явився Тайсон на мінімалках: боксер-суперваж з Марокко спробував відкусити вухо новозеландця.