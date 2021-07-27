Картонне ліжко на Олімпіаді таки зламали: скільки чоловік воно може витримати

Ізраїльський баскетболіст Бен Вангер дозволив зламати власну ліжко, спроектовану так, щоб на ній неможливо було займатися сексом.
"Отримали багато питань про ліжко в Олімпійському селищі, тому сьогодні ми збираємося перевірити, скільки ізраїльтян потрібно, щоб зламати одне з цих картонних ліжок", – сказав на початку відео Бен.
Незважаючи на вигляд тендітну конструкцію, ліжко витримало вісьмох дорослих чоловіків, але на дев'ятому здалася.
Раніше антисекс-ліжко на Олімпіаді протестував чемпіон Європи ірландець Рис Маккленахан.
Спеціальні ліжка повинні витримувати до 200 кілограмів і ламатися від різких рухів. Міжнародний олімпійський комітет таким чином хотів "уникнути непотрібних форм фізичного контакту".