Як українські спортсмени поїдуть на Олімпіаду-2020, якщо в країні не буде вакцинації

Головний тренер збірної України з легкої атлетики В'ячеслав Тиртишник розповів про вакцинацію наших атлетів від коронавірусу. Якщо Україна не зможе вчасно прищепити спортсменів для участі в ОІ-2020 в Токіо, то це готовий зробити Міжнародний олімпійський комітет. Раніше ми також повідомляли, як локдаун вплине на підготовку українців до Олімпіади.

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"Є інформація, що може бути таке: якщо в Україні на той час не почнеться масова вакцинація, то за рахунок МОК буде виділена певна кількість вакцин. Це невелика кількість – 300-500 штук. В такому випадку буде зроблена цілеспрямована вакцинація для всіх учасників Олімпійських ігор", – цитує Тиртишника XSport.

Вакцинація / Фото: Reuters

Зазначимо, що влітку Міністерство молоді та спорту отримало кошти на підготовку спортсменів до Олімпійських, Дефлімпійських та Паралімпійських ігор.

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Нагадаємо, що через пандемію Ігри в Японії перенесли на 2021 рік. Тепер Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня по 8 серпня, Паралімпійські ігри стартують на місяць пізніше – 24 серпня. Раніше новини про вакцину надихнули оргкомітет Олімпіади-2020 влаштувати тести об'єктів у березні.

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