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До золота додав срібло! Сербін виграв другу медаль Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
30 серпня, 13:19
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Український плавець Михайло Сербін посів друге місце на дистанції 200 метрів комплексом на Паралімпійських іграх в Токіо
Паралімпійський чемпіон Михайло Сербін
Паралімпійський чемпіон Михайло Сербін / Фото: Getty Images

Ми продовжуємо отримувати хороші новини з Токіо. Там свою другу медаль Паралімпіади-2020 виграв наш плавець Михайло Сербін.

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Два дні тому 17-річний Сербін став чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 100 метрів на спині. А сьогодні українець завоював срібло на дистанції 200 метрів комплексом.

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Отже, збірна України на Паралімпійських іграх завоювала вже 49 нагород – 12 золотих, 25 срібних і 12 бронзових.

Дивіться також: Таблиця медалей Паралімпійських ігор в Токіо

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У загальнокомандному заліку Україна посідає п'яте місце. Попереду спортсмени з Китаю – 119 медалей, з них 54 – золоті.

Раніше Україна зібрала повний комплект медалей!

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2
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25
19
20
64
3
flag США СШАUS
17
17
12
46
4
flag ПКР ПКРRPC
17
11
30
58
5
flag Україна УкраїнаUA
12
26
12
50
6
flag Бразилія БразиліяBR
11
5
15
31
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
8
5
23
8
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9
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9
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9
0
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8
10
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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
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6
12
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5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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