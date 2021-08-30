До золота додав срібло! Сербін виграв другу медаль Токіо-2020

Український плавець Михайло Сербін посів друге місце на дистанції 200 метрів комплексом на Паралімпійських іграх в Токіо

Паралімпійський чемпіон Михайло Сербін / Фото: Getty Images

Ми продовжуємо отримувати хороші новини з Токіо. Там свою другу медаль Паралімпіади-2020 виграв наш плавець Михайло Сербін.

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Два дні тому 17-річний Сербін став чемпіоном Токіо-2020 на дистанції 100 метрів на спині. А сьогодні українець завоював срібло на дистанції 200 метрів комплексом.

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Отже, збірна України на Паралімпійських іграх завоювала вже 49 нагород – 12 золотих, 25 срібних і 12 бронзових.

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У загальнокомандному заліку Україна посідає п'яте місце. Попереду спортсмени з Китаю – 119 медалей, з них 54 – золоті.

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