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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ігор Рейзлін: "Моя медаль врятувала фехтування в Україні"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 18:45
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Бронзовий медаліст Олімпіади-2020 у Токіо сподівається, що його бронзова нагорода послужить стимулом для фінансування фехтування в Україні
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

Герой Олімпіади-2020 у Токіо шпажист Ігор Рейзлін поділився своїми думками про майбутнє свого виду спорту в Україні. На думку бронзового призера Ігор, якби не його медаль, фехтування могло б залишитися без фінансування, заявив спортсмен в інтерв'ю XSport.

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"Це мрія будь-якого спортсмена – просто потрапити на Олімпійські Ігри, а тут ще й на п'єдестал. Заради цього все і робиться, всі ці багаторічні тренування. Відчуття, звичайно, круті, приємні. Це по-перше".

Ігор Рейзлин сильно виступив в Токіо
Ігор Рейзлин сильно виступив в Токіо / Фото: FIE

"По-друге, на жаль, ця медаль – єдина у фехтуванні на цій Олімпіаді. І вона дійсно важлива для нашого виду в плані фінансування. Тому що якби не було взагалі медалей, то урізали б фінансування конкретно. А так, є надії, що все буде нормально і на наступний олімпійський цикл"- наводить слова Ігоря Рейзліна XSport.

Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін
Бронзовий призер Олімпіади Ігор Рейзлін / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що український шпажист Ігор Рейзлін завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо, перемігши в битві за третє місце італійця Андреа Сантареллі.

Раніше тренер української легкоатлетки Марини Килипко Віктор Шевцов заявив, що недостатнє фінансування було головною причиною невключення його до складу делегації на Олімпійські ігри.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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