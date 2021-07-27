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"Брудна марокканка! Била мене по потилиці!" Українська боксерка вперше перемогла на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
27 липня, 13:23
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Анна Лисенко прокоментувала свою перемогу в 1/8 фіналу Токіо-2020 над Умаїмою Белахбіб, яка стала першою в історії українського жіночого боксу на Іграх
Анна Лисенко (в синьому) не залишила шансів марокканці
Анна Лисенко (в синьому) не залишила шансів марокканці / Фото: Reuters

Після поєдинку з Умаїмою Белахбіб з Марокко, яку Анна Лисенко здолала в 1/8 фіналу Ігор з рахунком 5:0, українка розповіла про неприємний стиль своєї суперниці.

"Я з нею вже боксувала в Болгарії, перемагала. Вона – "брудна" боксерка, було кілька моментів в цьому бою, коли ми зіткнулися. Вона йде головою, б'є відкритою рукавицею по спині, по потилиці".

"Завдання було тримати її, набирати очки, працювати чисто. Слава Богу, все вдалося. План, який визначив тренер, виконала. Емоції переповнюють, все добре", – наводить слова Анни Лисенко Суспільне.

Зазначимо, що Лисенко – срібний призер чемпіонату Європи-2019. На європейському ліцензійному турнірі місяць тому Анна дійшла до півфіналу, де поступилася майбутній переможниці Бусеназ Сюрменелі з Туреччини. Саме з нею українка зустрінеться в чвертьфіналі Ігор-2020 у п'ятницю, 30 липня.

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"Втома відчувається і морально, і фізично. Але треба дотиснути Олімпіаду. Будемо готуватися на представницю Туреччини", – каже Лисенко.

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2
flag Китай КитайCN
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3
5
17
4
flag ОКР ОКРROC
5
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16
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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