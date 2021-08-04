Гімн України в Токіо-2020! Як довго ми цього чекали

Український борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо-2020. Нагороджував нашого спортсмена легенда світового спорту Сергій Бубка

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Нарешті! Здійснилося! Україна виграла свою першу золоту медаль Олімпійських ігор. І "Ще не вмерла Україна ..." зазвучало в Токіо-2020.

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Борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном. У фіналі змагань у ваговій категорії до 87 кг Беленюк впевнено переміг угорця Віктора Лерінца.

Символічно, що нагороду нашому герою вручав легендарний атлет, голова НОК України, Сергій Бубка.

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А потім був гімн України!

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