Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну: фото зустрічі олімпійського чемпіона Беленюка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 11:40
Копіювати лінк
Українські борці греко-римського стилю повернулися на батьківщину після виступу на Олімпіаді в Токіо. В аеропорту їх зустрічали родичі, друзі, вболівальники та журналісти
Борці повернулися в Украину з Токіо
Борці повернулися в Украину з Токіо / Фото: Сегодня|Спорт

На Іграх в Токіо українські борці завоювали дві медалі і були дуже близькі до третьої, але Ленур Теміров програв сутичку за бронзу.

Наш знаменитий борець Жан Беленюк приніс Україні перше і поки єдине золото Ігор в Токіо. На Олімпіаді 2016 в Ріо він був срібним призером.

А Парвіз Насібов на своїх перших іграх в кар'єрі завоював срібну медаль. Раніше Насібов не піднімався вище восьмого місця на чемпіонаті Європи-2019!

В тренді

Сьогодні герої Олімпіади в Токіо повернулися в Україну. В аеропорту їм влаштували теплий прийом.

До речі, раніше ми писали що кремлівська пропагандистка побачила в гопаку Беленюка "москальську присядку". Ольга Скабєєва заявила, що український борець станцював на Олімпіаді не гопак, а якусь присядку, вона також відзначилася гомофобією та расизмом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
30
35
27
92
3
flag Японія ЯпоніяJP
22
10
15
47
4
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
5
flag ОКР ОКРROC
16
23
21
60
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
16
18
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
9
flag Італія ІталіяIT
7
10
18
35
10
flag Нідерланди НідерландиNL
7
9
11
27
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти