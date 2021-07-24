Є перший фінал! Коростильов буде боротися за золото Олімпіади-2020

У кваліфікації Коростильов продемонстрував четвертий результат, набравши 581 бал, це на п'ять менше, ніж у лідера Чаудхари Саураб з Індії. Фінал відбудеться сьогодні, початок – о 15:30 за київським часом.
На жаль, ще один українець Олег Омельчук не зміг пробитися у фінал. За підсумками кваліфікації він став лише 18-м (575)
Кваліфікація в кульовій стрільбі на дистанції 10 метрів:
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