Ще один учасник Олімпіади-2020 попався на кокаїні

Австралійського вершника Джеймі Кермонда відсторонили від участі в Олімпійських іграх в Токіо після того, як в його організмі були виявлені сліди кокаїну

Джеймі Кермонд не виступить в Токіо / Фото: Getty Images

Напередодні старту Олімпіади-2020 Кермонд здав тест на допінг, але в організмі спортсмена виявлено не фармацевтичні препарати, що сприяють поліпшенню результатів, а сліди наркотиків.

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Проте, австралієць має право запросити розтин проби Б. Якщо це трапиться в найближчі дні і підозри не підтвердяться, то у Джеймі ще буде шанс виступити на першій для себе Олімпіаді.

Відзначимо, що це не перший випадок відсторонення від участі в Олімпіаді-2020 після виявлення кокаїну в організмі спортсмена. На вживанні наркотиків попалася британська надія на медаль Олімпіади-2020.

Також ми писали, що двох російських спортсменів зловили на допінгу перед поїздкою на Олімпіади-2020. Микита Моргачов і Павло Сорін здали позитивний допінг-тест, у них виявлено мельдоній. Веслярі готувалися виступити в Токіо.