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Єлизавета Мерешко – дворазова чемпіонка Токіо-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
28 серпня, 13:41
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Наш прапороносець на відкритті Паралімпійських ігор Єлизавета Мерешко завоювала вже свою третю медаль на змаганнях в Токіо
Мерешко - мультимедалістка Токіо-2020: два золота і срібло
Мерешко - мультимедалістка Токіо-2020: два золота і срібло / Фото: Getty Images

П'ять золотих медалей виграла сьогодні збірна України в басейні Токіо.

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Крапку в змагальному дні поставила Єлизавета Мерешко. Вона швидше за всіх пропливла стометрівку брасом. Раніше наша спортсменка виграла в Токіо-2020 золото на 50 метрів вільним стилем і срібло на 200 м комплексом.

Це не перші нагороди українки на Паралімпійських іграх. У Ріо-де-Жанейро Єлизавета виграла чотири золоті медалі та одну бронзову.

Нагадаємо, що на церемонії відкриття Паралімпійських Ігор Мерешко разом з Віктором Смирновим несли прапор України.

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