Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Дівчина дня на Олімпіаді-2020. Марина Бех-Романчук: все при ній, залишилося дострибнути до золота

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
1 серпня, 20:06
Копіювати лінк
Олімпійському подружжю не вистачає золота до повного комплекту нагород у Токіо
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо синхронно виступила українська олімпійська пара. Михайло Романчук завоював срібну медаль у плаванні, а Марина Бех-Романчук у стрибках у довжину пробилася до фіналу змагань. Михайло раніше уже здобув у скарбничку української збірної бронзову нагороду, тепер для повного комплекту не вистачає тільки "золота".

Міс Україна на Олімпіаді-2020: виберіть найкрасивішу українську спортсменку в Токіо

Українська легкоатлетка народилася в селі Морозов Хмельницької області в 1995 році. Ще в ранньому віці почала займатися спортом, віддавши перевагу стрибкам у довжину. Першим серйозним досягненням Марини був виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Туреччині, де вона виграла золоту медаль. Ця нагорода мотивувала її до продовження спортивної кар'єри.

Участь на Олімпіаді 2016 в Ріо стала знаковою подією для молодої спортсменки. Марина з першої спроби пройшла кваліфікацію і потрапила до фіналу. Але головне, що в Ріо-де-Жанейро вона познайомилася з плавцем Михайлом Романчуком, з яким зіграла весілля у вересні 2018 року.

В тренді

На 2019 рік припав пік спортивної форми української легкоатлетки: "золото" на Універсіаді в Неаполі, "срібло" на чемпіонаті світу в "Досі" і дві "бронзи" на Європейських іграх в Мінську і чемпіонаті Європи в приміщенні.

На Олімпійських іграх в Токіо легкоатлетка з Хмельницького – одна з головних надій України на медалі. А оскільки у сімейної пари вже є "срібло" і "бронза", Марині залишилося завоювати золоту медаль.

Читайте також: Розклад Олімпіади-2020 на 1 серпня

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти