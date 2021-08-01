Дівчина дня на Олімпіаді-2020. Марина Бех-Романчук: все при ній, залишилося дострибнути до золота

Олімпійському подружжю не вистачає золота до повного комплекту нагород у Токіо

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Инстаграм

Сьогодні на Олімпійських іграх у Токіо синхронно виступила українська олімпійська пара. Михайло Романчук завоював срібну медаль у плаванні, а Марина Бех-Романчук у стрибках у довжину пробилася до фіналу змагань. Михайло раніше уже здобув у скарбничку української збірної бронзову нагороду, тепер для повного комплекту не вистачає тільки "золота".

Українська легкоатлетка народилася в селі Морозов Хмельницької області в 1995 році. Ще в ранньому віці почала займатися спортом, віддавши перевагу стрибкам у довжину. Першим серйозним досягненням Марини був виступ на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Туреччині, де вона виграла золоту медаль. Ця нагорода мотивувала її до продовження спортивної кар'єри.

Участь на Олімпіаді 2016 в Ріо стала знаковою подією для молодої спортсменки. Марина з першої спроби пройшла кваліфікацію і потрапила до фіналу. Але головне, що в Ріо-де-Жанейро вона познайомилася з плавцем Михайлом Романчуком, з яким зіграла весілля у вересні 2018 року.

В тренді Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

На 2019 рік припав пік спортивної форми української легкоатлетки: "золото" на Універсіаді в Неаполі, "срібло" на чемпіонаті світу в "Досі" і дві "бронзи" на Європейських іграх в Мінську і чемпіонаті Європи в приміщенні.

На Олімпійських іграх в Токіо легкоатлетка з Хмельницького – одна з головних надій України на медалі. А оскільки у сімейної пари вже є "срібло" і "бронза", Марині залишилося завоювати золоту медаль.

Читайте також: Розклад Олімпіади-2020 на 1 серпня