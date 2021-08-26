Навіть Чайковського не заслужили: на Паралімпіаді переплутали гімн на честь росіянина

На Паралімпійських іграх в Токіо організатори переплутали гімн під час церемонії нагородження призерів. Постраждав спортсмен з Росії

Михайло Асташов не почув твір Чайковського / Фото: REUTERS

Велогонщик з РПК Михайло Асташов завоював золоту медаль в індивідуальній гонці переслідування в класі С1 на дистанції 3000 метрів.

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Під час нагородження на честь переможця повинен був пролунати гімн країни, але через санкцій WADA замість російського гімну на Іграх звучить фрагмент з Першого концерту Чайковського.

Однак і його не дочекався спортсмен, який представляє Російський паралімпійський комітет. Організатори помилково включили гімн Міжнародного паралімпійського комітету, пише sport24.ru.

До речі, Чайковський – родом з українського роду козаків з прізвищем Чайка. В юності майбутній композитор навчався в Києво-Могилянській академії та поміняв своє прізвище.