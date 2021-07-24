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Олімпіада 2020 в Токіо

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Дар'я Білодід уже в півфіналі! Україна – за крок від першої медалі Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
24 липня, 07:47
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20-річна дзюдоїстка з Києва вже подолала двох суперниць у ваговій категорії до 48 кг і вже сьогодні може принести нашій країні дебютну нагороду Токіо-2020
Білодід уже в 1/2 фіналу Ігор
Білодід уже в 1/2 фіналу Ігор / Фото: Reuters

Свій виступ на Олімпіаді Дар'я Білодід почала з перемоги в 1/8 фіналу над представницею Сербії Міліцею Ніколич.

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В 1/4 фіналу дворазова чемпіонка світу Білодід впоралася вже з Катаріною Костою з Португалії, здійснивши утримання в додатковий час.

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Тепер у півфіналі українка зустрінеться з господаркою Ігор японкою Фуною Тонакі – чемпіонкою світу-2017, яку, втім, на світовій першості-2019 в Токіо Дар'я в поєдинку за "золото" здолала.

Півфінал Олімпіади Білодід – Тонако відбудеться сьогодні, 24 липня, після 11:00 за Києвом.

Раніше на Олімпіаді розіграли перше "золото". У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних представниці Китаю Цянь Ян, яка з олімпійським рекордом перестріляла росіянку Анастасію Галашину.

Також напередодні ми спрогнозували, від кого ще Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

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