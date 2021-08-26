Що чекати Україні у другій день Паралімпіади. Розклад і медальні надії

26 серпня на Паралімпіаді-2020 на Токіо буде розіграно 30 комплектів медалей у п'яти видах спорту:
- плавання – 14;
- велоспорт (трек) – 5;
- фехтування на візках – 4;
- пауерліфтинг – 4;
- кінний спорт – 3;
У другий день Ігор 30 українських спортсменів візьмуть участь в змаганнях в 6 видах спорту і змагатимуться за 11 комплектів нагород.
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8 українських плавців битимуться за 4 комплекти нагород у плаванні, в тому числі – в змішаній естафеті 4х50 метрів вільним стилем. Ранкова програма в плаванні почнеться о 09:00 ранку, а фінали пройдуть з 17:00.
6 українських спортсменів змагатимуться за 4 комплекти нагород у фехтуванні (чоловіча і жіноча шпага), початок відбіркових сутичок о 09:00, фіналів – після 17:30.
Велосипедист Єгор Дементьєв виступить на треку в гонці-переслідування на 1000 метрів, старт змагань о 14:00.
2 спортсмена в пауерліфтингу – Костянтин Панасюк (вагова категорія до 54 кг, фінал о 18:30) і Марина Копійка (до 41 кг, фінал о 13:00.
Чоловіча збірна України з голболу (6 спортсменів) о 17:30 зіграє зі збірною Німеччини (матч групи В).
8 спортсменів в настільному тенісі зіграють матчі в групах. Медалі в цьому виді спорту будуть розіграні пізніше.
Дивіться медальний залік Паралімпіади-2020 на Токіо .