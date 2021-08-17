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Дряпаються одна об одну! Героїня Олімпіади вже зносила свої медалі

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 серпня, 14:09
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Швейцарка Белінда Бенчич на Іграх у Токіо виборола золото і срібло в тенісі, але тепер на неї чекає ще одне непросте завдання – зберегти медалі неушкодженими
Швейцарка Белінда Бенчич зі своїми медалями
Швейцарка Белінда Бенчич зі своїми медалями / Фото: Instagram

24-річна швейцарська тенісистка Белінда Бенчич, яка на Олімпіаді у Токіо виграла золото в одиночному розряді і срібло в парі, зізналася, що немає відбою від бажаючих доторкнутися до її нагород.

"Можу підтвердити, що всі хочуть доторкнутися до медалі. Вона вже трохи подряпана", – розповіла про своє золото Бенчич

"А оскільки у мене дві медалі, вони ще й дряпаються одна об одну"

"Я вже дуже обережно беру їх до рук", – наводить слова Белінди Бенчич Wtatennis

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Разом з тим Бенчич отримує задоволення від статусу олімпійської чемпіонки. "Мої мрії збулися – тепер я можу розслабитися і грати спокійно", – каже спортсменка.

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Раніше ми писали, що мер японської Нагої невдало вкусив медаль олімпійської чемпіонки з софтболу Міу Гото. Тепер доведеться робити дублікат.

Також ми розповідали, що олімпійська призерка Токіо продала медаль за три мільйони гривень. Польська метальниця списа Марія Андрейчик розлучилася зі сріблом Ігор-2020, щоб допомогти хворому хлопчику.

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