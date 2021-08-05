Буде ще одна медаль! Анжеліка Терлюга вийшла в півфінал Олімпіади

Півфіналісти олімпійського турніру визначалися за підсумками групового раунду, де каратисткам потрібно було провести по чотири поєдинки.
У першій сутичці Терлюга здолала єгиптянку Радвіл Сайед – 1:0.
Потім українка видала важкий поєдинок проти Молдіри Жангбирбаєвої з Казахстану – 4:4.
У третьому поєдинку українка взяла час на відпочинок і розійшлася миром з Беттиною Планк – 0:0.
А потім Анжеліка кинула всі сили на четверту сутичку і здобула яскраву перемогу над японкою Міхо Міяхара – 4:0.
Терлюга вийшла в півфінал з першого місця в групі і вже гарантувала Україні як мінімум бронзу. Півфінальні поєдинки відбудуться сьогодні, початок – після 14:22 по Києву.
За вихід у фінал українка посперечається з Вень Цзи-Юнь з Тайваню. Фінал заплановано на 14:50.
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Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.
А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.