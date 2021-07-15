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Олімпіада 2020 в Токіо

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Бразилія в шоці! 8 хворих на COVID-19 у готелі команди в Японії напередодні Олімпіади

Олена Павлова Олена Павлова
15 липня, 11:14
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Мінімум вісім співробітників готелю в Хамамацу, де зупинилася збірна Бразилії по дзюдо, отримали позитивні результати тести на коронавірус. Але організатори їх заспокоїли
Житло збірної Бразилії на Олімпіаді в Токіо/Фото Time Brasil
Житло збірної Бразилії на Олімпіаді в Токіо/Фото Time Brasil

До старту літніх Олімпійських ігор-2020 в Японії лишився тиждень, а вже фіксуються спалахи коронавірусу на об'єктах, пов'язаних з турніром. Так, масове зараження COVID-19 відбулося в готелі Токіо, де проживають учасники Олімпіади зі збірної Бразилії. Раніше збірна Росії привезла з собою коронавірус на Олімпіади-2020.

Як повідомляє AFP, як мінімум вісім співробітників готелю в Хамамацу, де зупинилися бразильські дзюдоїсти, здали позитивні тести. За словами представників органів охорони здоров'я міста, перевірка працівників пройшла до приїзду бразильської делегації в складі 30 людина. Інфіковані співробітники не контактували зі спортсменами.

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"З дзюдоїстами працюють тільки ті, у кого є негативний тест. Ми пояснили команді, що тільки здорові працівники знаходяться в міхурі", – зазначив спортивний чиновник Хамамацу Йосінобу Савадов.

Раніше ми писали, що в Токіо-2020 позитивний тест на COVID-19 отримав литовський спортсмен. До цього японські медіа повідомляли, що спортсмен зі збірної Ізраїлю здав позитивний тест на коронавірус відразу по прибуттю в країну. Так само як і представники збірних Уганди і Сербії.

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