Бразилія та Іспанія поборються за футбольне "золото"

Визначилися два фіналісти футбольного турніру на Олімпійських іграх – збірна Бразилії зіграє з Іспанією

Збірні Бразилії та Іспанії розіграють "золото" Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

У фіналі футбольного турніру Олімпійських ігор у Токіо зіграють збірні Бразилії та Іспанії. Сьогодні були зіграні два півфінальні матчі: Бразилія обіграла Мексику по пенальті 4:1, а Іспанія в овертаймі здолала Японію 1:0.

Читайте також: Браво, Алла! Сьому медаль Україні на Олімпіаді принесла борчиня одним забійним прийомом

Гравці збірної Бразилії святкують вихід у фінал Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Першу путівку в фінал розіграли Бразилія і Мексика. "Чарівники м'яча" в непростому поєдинку обіграли Мексику і вийшли у фінал футбольного турніру на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Мексиканці не дозволили супернику вразити свої ворота в основний час – в "рамці" дива творив голкіпер збірної Мексики Очоа.

У додатковий час суперники не стали ризикували, сподіваючись зловити удачу в серії пенальті. Вдалішими були бразильці, які реалізували всі свої спроби. На голи Дані Алвеса, Мартінеллі, Гімараєша і Рейніера Мексика відповіла точним ударом Родрігеса.

Голкіпер збірної Бразилії Сантос / Фото: Reuters

В тренді Молодий українець з кров'ю уклав росіянина в битві за півфінал Олімпіади

За другу путівку у фінал боролися збірні Іспанії та Японії. Іспанці в додатковий час зуміли дотиснути господарів Олімпіади, гол на свій рахунок записав хавбек Реала Марко Асенсіо.

Герой півфінального матчу Іспанія – Японія Марко Асенсіо / Фото: Reuters

Фінальний матч відбудеться 7 серпня о 14:00 за київським часом.

У матчі за бронзові медалі 6 серпня зустрінуться збірні Японії та Мексики.

Збірна Бразилії вигравала золоті медалі Олімпіади-2016 року в Ріо-де-Жанейро, де вона здолала збірну Німеччини по пенальті з рахунком 5:4. Іспанці також ставали чемпіонами олімпійського футбольного турніру у себе вдома. На Іграх 1992 року в Барселоні вони обіграли Польщу з рахунком 3:2.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 на Токіо – на сайті "Сегодня":