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Олімпіада 2020 в Токіо

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Бразилія та Іспанія поборються за футбольне "золото"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
3 серпня, 17:19
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Визначилися два фіналісти футбольного турніру на Олімпійських іграх – збірна Бразилії зіграє з Іспанією
Збірні Бразилії та Іспанії розіграють "золото" Олімпіади-2020 в Токіо
Збірні Бразилії та Іспанії розіграють "золото" Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

У фіналі футбольного турніру Олімпійських ігор у Токіо зіграють збірні Бразилії та Іспанії. Сьогодні були зіграні два півфінальні матчі: Бразилія обіграла Мексику по пенальті 4:1, а Іспанія в овертаймі здолала Японію 1:0.

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Гравці збірної Бразилії святкують вихід у фінал Олімпіади-2020 в Токіо
Гравці збірної Бразилії святкують вихід у фінал Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Першу путівку в фінал розіграли Бразилія і Мексика. "Чарівники м'яча" в непростому поєдинку обіграли Мексику і вийшли у фінал футбольного турніру на Олімпіаді-2020 у Токіо.

Мексиканці не дозволили супернику вразити свої ворота в основний час – в "рамці" дива творив голкіпер збірної Мексики Очоа.

У додатковий час суперники не стали ризикували, сподіваючись зловити удачу в серії пенальті. Вдалішими були бразильці, які реалізували всі свої спроби. На голи Дані Алвеса, Мартінеллі, Гімараєша і Рейніера Мексика відповіла точним ударом Родрігеса.

Голкіпер збірної Бразилії Сантос
Голкіпер збірної Бразилії Сантос / Фото: Reuters

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За другу путівку у фінал боролися збірні Іспанії та Японії. Іспанці в додатковий час зуміли дотиснути господарів Олімпіади, гол на свій рахунок записав хавбек Реала Марко Асенсіо.

Герой півфінального матчу Іспанія – Японія Марко Асенсіо
Герой півфінального матчу Іспанія – Японія Марко Асенсіо / Фото: Reuters

Фінальний матч відбудеться 7 серпня о 14:00 за київським часом.

У матчі за бронзові медалі 6 серпня зустрінуться збірні Японії та Мексики.

Збірна Бразилії вигравала золоті медалі Олімпіади-2016 року в Ріо-де-Жанейро, де вона здолала збірну Німеччини по пенальті з рахунком 5:4. Іспанці також ставали чемпіонами олімпійського футбольного турніру у себе вдома. На Іграх 1992 року в Барселоні вони обіграли Польщу з рахунком 3:2.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
24
28
21
73
3
flag Японія ЯпоніяJP
19
6
11
36
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
17
13
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
8
24
9
flag Нідерланди НідерландиNL
6
7
7
20
10
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
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