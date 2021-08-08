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Олімпіада 2020 в Токіо

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Брати Клички покликали побитого Хижняка під своє крило на люксових умовах

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 01:48
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Генеральний директор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк пропонує Олександру Хижняку такий жирний контракт, немов той не програв, а виграв фінал Олімпіади
Клички заманюють до себе Хижняка
Клички заманюють до себе Хижняка / Фото: Reuters, Instagram

Від Олександра Хижняка на Олімпіаді всі чекали золота. Але у фіналі вагової категорії до 75 кг Полтавський Танк програв нокаутом Еберту Соузі.

Відразу після поразки 26-річний Хижняк заявив, що олімпійське золото залишається його метою і він має намір виступити на Іграх-2024 у Парижі.

Однак гендиректор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк хоче відмовити Хижняка від цього кроку.

Одним ударом: відео сенсаційного нокауту, що позбавив українця Хижняка золота

"Думка стосовно бажання битися на Олімпіаді в Парижі, яку озвучив Олександр, дещо емоційне. Вона була сформована швидко після негативного результату. Гадаю, Олександру потрібно робити висновки стосовно своєї тактики і переходити в профі. Якщо він залишиться в любителях, не факт, що не з'являться нові перспективні зірки в його вазі"

Хижняк залишився без золота Олімпіади
Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

"Ще два або три роки тому ми спілкувалися з ним щодо переходу в профі з можливістю продовжувати боксувати в любителях. Ще тоді я пропонував йому умови, як чемпіону Олімпіади, незалежно від того, стане він ним чи ні. Зараз моя пропозиція не змінюється"

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Я йому запропоную ті ж умови, як чемпіону Олімпіади. У мене є розуміння, як його вести і привести до титулу чемпіона світу за досить короткий строк"

Олександр Хижняк програв нокаутом
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

"За три роки він буде якщо не чемпіоном світу, то претендентом – точно", – пообіцяв Хижняку Красюк у коментарі UA-Перший

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Красюк з Усиком, Гвоздиком і Кличком-старшим

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
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32
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