Брати Клички покликали побитого Хижняка під своє крило на люксових умовах

Генеральний директор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк пропонує Олександру Хижняку такий жирний контракт, немов той не програв, а виграв фінал Олімпіади

Клички заманюють до себе Хижняка / Фото: Reuters, Instagram

Від Олександра Хижняка на Олімпіаді всі чекали золота. Але у фіналі вагової категорії до 75 кг Полтавський Танк програв нокаутом Еберту Соузі.

Відразу після поразки 26-річний Хижняк заявив, що олімпійське золото залишається його метою і він має намір виступити на Іграх-2024 у Парижі.

Однак гендиректор компанії братів Кличків K2 Promotions Олександр Красюк хоче відмовити Хижняка від цього кроку.

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"Думка стосовно бажання битися на Олімпіаді в Парижі, яку озвучив Олександр, дещо емоційне. Вона була сформована швидко після негативного результату. Гадаю, Олександру потрібно робити висновки стосовно своєї тактики і переходити в профі. Якщо він залишиться в любителях, не факт, що не з'являться нові перспективні зірки в його вазі"

Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

"Ще два або три роки тому ми спілкувалися з ним щодо переходу в профі з можливістю продовжувати боксувати в любителях. Ще тоді я пропонував йому умови, як чемпіону Олімпіади, незалежно від того, стане він ним чи ні. Зараз моя пропозиція не змінюється"

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

"Я йому запропоную ті ж умови, як чемпіону Олімпіади. У мене є розуміння, як його вести і привести до титулу чемпіона світу за досить короткий строк"

Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

"За три роки він буде якщо не чемпіоном світу, то претендентом – точно", – пообіцяв Хижняку Красюк у коментарі UA-Перший

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Красюк з Усиком, Гвоздиком і Кличком-старшим