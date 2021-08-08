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Олімпіада 2020 в Токіо

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Бігунів несли з дороги: ніхто з українців дотягнув до фінішу марафону в Токіо-2020

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 08:19
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В останній день на Олімпійських іграх в Токіо розіграли комплект нагород у чоловічому марафоні. 8 серпня на старт вийшли і три представника України
Чоловічий марафон на Олімпіаді в Токіо-2020
Чоловічий марафон на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Переможцем на найдовшій дистанції в легкій атлетиці став 36-річний кенієць Еліуд Кіпчоґе, який взяв золоту медаль на другій Олімпіаді поспіль. Раніше з трьох українок, які брали участь в марафоні в Токіо-2020, лише одна добігла до фінішу Олімпіади.

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Дистанцію в 42 км Кіпчоге вдалося пробігти за 2 години, 8 хвилин і 38 секунд. Друге місце у представника Нідерландів Абді Нагейе з часом 2:09.58, замкнув трійку кращих бельгієць Башир Абді (2:10.00).

Всі три представники України – Микола Нижник, Олександр Ситковский і Богдан-Іван Городиський зійшли з дистанції, не витримавши важких кліматичних умов в Токіо. Хоча в Японії марафон проходив рано вранці, а за часом Києва – вночі.

В тренді

Хоча не витримували не тільки українські марафонці, яким, судячи з усього, не далася акліматизація. На трасі падали і самі японці.

Марафоy. Чоловіки

  • 1. Еліуд Кіпчоґе (Кенія) – 2:08.38
  • 2. Абді Нагейе (Нідерланди) – 1,20
  • 3. Башир Абді (Бельгія) – 1,22

Раніше президент Федерації легкої атлетики відповів на закиди української шестовички. Равіль Сафіуллін закликав українських легкоатлетів звертатися до нього в разі виникнення непорозумінь в процесі підготовки до Олімпійських ігор.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
38
39
33
110
2
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
21
21
22
64
5
flag ОКР ОКРROC
20
27
23
70
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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