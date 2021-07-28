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Пекельна спека на луці: рятують коробки і рушники, розважають цикади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
28 липня, 07:26
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Змагання зі стрільби з лука на Олімпійських іграх проходять вдень, коли температура в тіні легко долає позначку в 30 градусів
Головне не отримати сонячний удар
Головне не отримати сонячний удар / Фото: Любомир Луканюк

Сонце боляче пече
Поруч тихо летить стріла.
Спека

У Токіо повернулася спека. Неймовірна спека з неймовірною вологістю. І в це пекло проходять змагання зі стрільби з лука.

Щоб журналістів, хоч якось заманити на трибуни їм видають освіжаючі рушники. Потрібно намочити в холодній воді і пов'язати на шию. Так можна хвилин 20-30 провести на арені. Далі потрібно йти, інакше сонячний удар гарантований.

Бідолаха коментатор OBS сховався під парасолькою. Йому не можна йти. Канал – офіційний транслятор.

У ранковій сесії виступав єдиний представник України Олексій Гунбін. В 1/32 фіналу він програв спортсмену з Індії Тарундіпу Раї – 4:6.

Два слова про те, що не потрапляє в трансляцію. Знімають стрільців з лука фотографи зі спеціальних коробок. І від сонця рятують і від випадкової стріли. А для трансляції перед спортсменами півколом прокладені рейки, по яких бігає камера.

В тренді

Поруч з основним стадіоном – тренувальне поле, з десятками мішеней.

А ось так мішень виглядає зблизька.

А поруч парк, де свій концерт дають цикади:

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