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220 тисяч доларів за одну бронзу: українці виграли командну медаль ціною в два золота

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
31 серпня, 14:45
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У змішаній естафеті українські плавці були головними претендентами на золото, але в підсумку виявилися третіми
Максим Веркса став бронзовим медалістом Паралімпіади-2020 на міксовий естафеті
Максим Веркса став бронзовим медалістом Паралімпіади-2020 на міксовий естафеті / Фото: Getty Images

Програму у плаванні закривала змішана естафета 4х100 м вільним стилем. У складі українців виступали Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко і Кирило Гаращенко.

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Перший етап Марина Піддубна закінчила на шостому місці. Однак в двох наступних Веракса і Стеценко зуміли покращити позиції й перед заключним етапом Кирило Гаращенко йшов третім.

Кирилу майже вдалося наздогнати представника Бразилії і здавалося, що срібна медаль буде нашою, але у підсумку Україна фінішувала третьою.

Додамо, що за бронзову медаль український квартет отримає 220 тисяч доларів призових (по 55 тисяч кожен). У той час як за особисте золото держава виділить 125 тисяч доларів.

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Сьогодні на Паралімпіаді-2020 у Токіо українські плавці зуміли завоювати 7 медалей.

Нагадаємо, що сьогодні плавці Андрій Трусов і Максим Кріпак виграли золоті нагороди, Максим Веракса срібну, Василь Крайник, Євген Богодайко, Єлизавета Мерешко і четвірка паралімпійців в змішаній естафеті – бронзові.

Тепер на рахунку українських паралімпійців 63 медалі – 14 золотих, 30 срібних і 19 бронзових.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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Медальний залік Токіо-2020
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Срібло
Бронза
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flag США СШАUS
39
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33
113
2
flag Китай КитайCN
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3
flag Японія ЯпоніяJP
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5
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flag Австралія АвстраліяAU
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7
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