Зірку світового тенісу в Україні змусили зайнятися прибиранням

П'ята ракетка планети Еліна Світоліна почала тренуватися в збірній України перед матчем з командою Японії в Чорноморську, який пройде 16-17 квітня

Найближчого вікенду наші тенісистки зіграють матч Кубка Біллі Джин Кінг проти японок. Зустріч пройде на грунтовому корті Чорноморська. Українки вже почали тренування, на яких першими з'явилися зіркова Еліна Світоліна і Надія Кіченок.

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Що цікаво, наша прима Світоліна не цурається чорнової роботи і разом з подругою взяла участь у прибиранні корту. Свіжими кадрами поділилася в соцмережах Федерація тенісу України.

Зауважимо, що на днях Надія Кіченок вийшла заміж, а перед цим виграла турнір в Москві. А п'ята ракетка планети Світоліна вже отримала пропозицію від французького коханого і збирається вступити в шлюб у липні.

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Тим часом, Світоліна не вважає життя занадто серйозною штукою. Пару днів назад Еліна засвітилася в Києві з популярною телеведучою Лесею Нікітюк.

П'ять матчів українок з японками заплановані на п'ятницю й суботу. Наші суперниці прилетіли на місце битви далеко не в основному складі і вже взялися за тренування.

Тим часом, українську тенісистку, у якій роман з росіянином, увігнало в ступор питання про Котляревського.

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