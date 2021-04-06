Зірка світового тенісу відмовилася приїхати на матч в Україну

Наомі Осака не зіграє за Японію в Кубку Біллі Джин Кінг 16-17 квітня

Через десять днів в Чорноморську пройде тенісний матч між командами України та Японії. Днями стало відомо, що збірна України зустріне Японію з Світоліной і Костюк. А ось наші суперниці виставлять далеко не найсильніший склад. Зокрема, сьогодні стало відомо, що друга ракетка планети, 23-річна Наомі Осака, до нас не прилетить. Ймовірно, це пов'язано з коронавірусом.

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/ Фото: AFP

У заявку японської збірної потрапили: Юкі Наіто (№169 в світовому рейтингу), Тіхіро Мурамацу (№225), Сіхо Акіта (№394), Хімара Сато (№785). Про це повідомляє сайт БТУ. Як бачимо, відсутні тут і Суко Аояма, й Ена Сібахара, які займають 13-е і 14-е місця в парному рейтингу WTA.

Нещодавно Наомі Осака стала співвласницею найкращого футбольного клубу США.

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Отже, матч Кубка Біллі Джин Кінг обіцяє стати для українських тенісисток легкою прогулянкою на березі Чорного моря. Хоча, звичайно, закидувати японок шапками заздалегідь не варто.

Нагадаємо, що до 2020 року цей турнір національних збірних, називався Кубком Федерації, але був перейменований на честь знаменитої американської спортсменки. Матч складається з чотирьох одиночних зустрічей і однієї парної.

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Дивіться підбірку кадрів Наомі Осаки:

Наомі Осака Відео: Instagram

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