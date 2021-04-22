Зірка світового спорту показала перші фото після перемоги над раком

32-річна іспанська тенісистка Карла Суарес-Наварро, у якої була виявлена лімфома Ходжкіна, повідомила світові про своє одужання

Колишня шоста ракетка світу Карла Суарес-Наварро повідомила, що вилікувалася від раку. Раніше у 32-річної іспанської тенісистки була виявлена лімфома Ходжкіна (рак лімфатичної системи).

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Тенісистка з Барселони пройшла курс хіміотерапії. За три місяці їй належить пройти повторне обстеження, щоб переконатися в одужанні.

"Ще один крок вперед. Сьогодні я закінчила лікування і перемогла лімфому Ходжкіна. Спасибі всім за ваші теплі послання. Кожне слово підтримки додавало мені сил протягом останніх декількох місяців. Висловлюю щиру подяку лікарям, які піклуються про нас кожен день. Я вилікувалася", – написала Суарес-Наварро в Instagram

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Відзначимо, що Карла є переможницею п'яти турнірів WTA. За свою кар'єру вона заробила майже 12 мільйонів доларів призових.

Раніше ми розповідали, що дівчина з лейкемією створила спортивне диво. Плавчиня з Японії поборола недугу і виборола путівку на Олімпійські ігри.

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