Зірка світового спорту показала перші фото після перемоги над раком

Колишня шоста ракетка світу Карла Суарес-Наварро повідомила, що вилікувалася від раку. Раніше у 32-річної іспанської тенісистки була виявлена лімфома Ходжкіна (рак лімфатичної системи).
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Тенісистка з Барселони пройшла курс хіміотерапії. За три місяці їй належить пройти повторне обстеження, щоб переконатися в одужанні.
"Ще один крок вперед. Сьогодні я закінчила лікування і перемогла лімфому Ходжкіна. Спасибі всім за ваші теплі послання. Кожне слово підтримки додавало мені сил протягом останніх декількох місяців. Висловлюю щиру подяку лікарям, які піклуються про нас кожен день. Я вилікувалася", – написала Суарес-Наварро в Instagram
Відзначимо, що Карла є переможницею п'яти турнірів WTA. За свою кар'єру вона заробила майже 12 мільйонів доларів призових.
Раніше ми розповідали, що дівчина з лейкемією створила спортивне диво. Плавчиня з Японії поборола недугу і виборола путівку на Олімпійські ігри.
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