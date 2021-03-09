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Кіт може змінити теніс: спортсмени просять тварин для психологічної підтримки

9 березня, 21:36

Олена Павлова Олена Павлова

12 ракетка світу відпочиває поруч з тваринами і просить запрошувати їх на змагання

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч, яка є 12-ю ракеткою світу, показала, як релаксує після перемоги над росіянкою Веронікою Кудерметовою на старті турніру в Дубаї – 6:4, 5:7, 6:4. Відпочинок спортсменки скрашує кіт. Раніше вікова росіянка Кузнєцова вибила Світоліну.

"Психотерапія після складного трехсетовіка, коли йде третій поспіль місяць життя в міхурах і готелях. Потрібно, щоб тварини були з нами в якості психологічної підтримки на кожному турнірі", – підписала Бенчіч фото в Instagram

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Французька тенісистка Алізе Корне також в захваті від ідеї з тваринами: "Це, взагалі-то, відмінна ідея".

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А тренер Крістіан Захалка попередив: "Будь обережніше: він лащився до мене два дні, а вчора сильно подряпав".

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Белінда Бенчіч

Белінда Бенчіч / Фото: Instagram

Ми також писали, що тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті.

Українські тенісисти вечеряють у Мельбурні Відео: Instagram

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тварини кіт тенісистка Белінда Бенчіч
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