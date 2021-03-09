Кіт може змінити теніс: спортсмени просять тварин для психологічної підтримки

Швейцарська тенісистка Белінда Бенчіч, яка є 12-ю ракеткою світу, показала, як релаксує після перемоги над росіянкою Веронікою Кудерметовою на старті турніру в Дубаї – 6:4, 5:7, 6:4. Відпочинок спортсменки скрашує кіт. Раніше вікова росіянка Кузнєцова вибила Світоліну.
"Психотерапія після складного трехсетовіка, коли йде третій поспіль місяць життя в міхурах і готелях. Потрібно, щоб тварини були з нами в якості психологічної підтримки на кожному турнірі", – підписала Бенчіч фото в Instagram
Французька тенісистка Алізе Корне також в захваті від ідеї з тваринами: "Це, взагалі-то, відмінна ідея".
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А тренер Крістіан Захалка попередив: "Будь обережніше: він лащився до мене два дні, а вчора сильно подряпав".
Ми також писали, що тенісистка-мільйонерка поскаржилася на скромні заробітки на корті.
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