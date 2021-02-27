Спекотна Марта в бікіні побажала солодких снів і забезпечила чоловікам безсонну ніч

Висхідна зірка світового тенісу Марта Костюк вміє привернути увагу і за межами корту. Так, напередодні українська тенісистка так побажала своїм підписникам в Instagram солодких снів, що мало хто з чоловічої частини фоловерів зміг потім спокійно заснути. Раніше зірка українського тенісу зізналася в слабкості після штанги.

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79-я ракетка світу на сон грядущий показала своїм шанувальникам шикарну фігуру в блакитному бікіні і підписала фото: "Солодких снів". "Вау!", "Як же гаряче!", "І як я тепер піду спати?!" "Фігура космос", "Карколомна", "Українські дівчата такі спекотні", – не могли заспокоїтися підписники в коментарях, дивлячись на Марту в купальнику.

Марта Костюк / Фото: WTA

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Нагадаємо, що в лютому на Australian Open Костюк не встояла перед росіянкоюВеронікою Кудерметовою (№36) і вибула з боротьби в першому раунді.

А півтора місяця тому 18-річна переможниця юніорського Australian Open Костюк програла Кудерметовій півфінал в Абу-Дабі.

Дивіться тренування Марти в Мельбурні

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