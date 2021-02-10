Задихався уві сні, а тепер грає в футболках за 6 доларів: особиста драма молодого гравця

Танасі Коккінакіс рік не міг виходити на корт і втратив 10 кілограм

Австралійський тенісист Танасі Коккінакіс, який повернувся в тур після року травм і реабілітації, виграв перший матч на Australian Open з 2019-го. Також він розповів, що за час хвороби і відновлення втратив екіпірувального спонсора і грає в дешевому одязі. До речі, бойфренд української зірки тенісу теж переживає важкий період і навіть заплакав.

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Танасі Коккінакіс / Фото: Instagram

"Пішов в Chadstone, купив футболок по $6 – і за роботу. Мені в них дуже комфортно. Я намагався замовити ще в інтернеті, але замовлення скасували, одяг не привезли. Зараз ситуація важка, все не так, як раніше. Але нічого страшного, будемо по-простому. Коли-небудь спонсори повернуться", – цитує Танаса в Twitter @raviubha.

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Нагадаємо, що в кінці 2019 го і початку 2020-го етнічний грек Коккінакіс переніс мононуклеоз: "Мені сказали, що я кілька разів переставав дихати уві сні – настільки у мене було запалене горло. Я втратив 10 кілограмів, тому що не міг їсти".

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У наступному колі 24-річний австралієць, який був дуже успішний по юнакам і піднімався на 69 сходинку в рейтингу ATP, зіграє проти шостої ракетки світу – грека Стефаноса Ціціпаса.

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