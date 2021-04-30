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Я тебе вб'ю. Давай вийдемо, якщо не боїшся: 19-річний гравець хотів роздерти суддю

30 квітня, 21:52

Олена Павлова Олена Павлова

Італійський тенісист Джуліо Цеппьері влаштував розборки з рефері після програного матчу 1/4 фіналу з аргентинцем Хуаном Мануелем Серундоло на челленджері в Римі.

Джуліо Цеппьєрі

Джуліо Цеппьєрі / Фото: Instagram

Останнім часом нерви тенісистів здають все частіше. Нещодавно росіянин розлютився і в кров розбив коліно ракеткою. А тепер 317-я ракетка світу, 19-річний італійський тенісист Джуліо Цеппьері, влаштував розбірки з суддею після програного матчу 1/4 фіналу з аргентинцем Хуаном Мануелем Серундоло на челленджері в Римі.

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Зустріч завершилася з рахунком 3:6, 0:6 на користь представника Аргентини. Цеппьері не втримав емоцій після поразки і почав ображати суддю на вишці. Рефері попросив юного італійця заспокоїтися:

"Стоп, стоп, стоп. Я не збираюся брати це на свій рахунок, але краще б ти подумав, перш ніж щось говорити".

Цеппьері ж ще більше розізлився після цієї репліки і почав відверто погрожувати судді.

"Хочеш посперечатися? Давай вийдемо з корту, і я тебе вб'ю. Давай вийдемо, якщо не боїшся", – цитує тенісиста Стефано Берлінчоні в Twitter

Раніше главу світового тенісу облаяли під час матчу.

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