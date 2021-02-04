"Я очищу своє ім'я": українська зірка тенісу боротиметься з антидопінговим агентством

Даяна Ястремська вважає, що її несправедливо не допустили до Australian Open

Друга ракетка України, 20-річна одеситка Даяна Ястремська, таки не виступить на першому в році турнірі "Великого шолома". Напередодні стало відомо, що українку не пустили на Australian Open через допінг. Молода спортсменка оперативно відреагувала на рішення Спортивного арбітражного суду.

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На своїй сторінці в соцмережі Ястремська пообіцяла боротися за своє чесне ім'я:

"З сумом дізналася про рішення CAS відхилити мою апеляцію про тимчасове відсторонення. Тепер прийшов час захистити себе по суті питання. Моя команда і я впевнені в своїй здатності довести мою невинуватість. Незалежний трибунал ITF почує підтвердження від мене, свідків та експертів. Прискорена процедура розгляду апеляції дозволила мені поїхати в Австралію. Тим більше я розчарована, що не зможу брати участь у першому в році турнірі "Великого шолома". Я збираюся оплатити витрати, які організатори понесли через мене. Я сповнена рішучості довести свою невинуватість і очистити своє ім'я. Дякую всім своїм шанувальникам за підтримку".

У світовому рейтингу Даяна посідає 29-те місце, за свою кар'єру вона вже заробила понад 2 млн доларів.

Тим часом Світоліна і Костюк виграють на характері в Австралії.

Згадаймо, як Даяна перемагала на престижному турнірі в Катарі:

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