Вибух на чемпіонаті Франції з тенісу: що сталося на кортах Парижа

Початок ігрового дня у вівторок затримався через підозрілий автомобіль біля одного з кортів. В результаті поліція вирішила його знешкодити

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Сьогодні тривають баталії першого раунду Ролан Гаррос. Однак мірна течія матчів була порушена неприємним інцидентом. Біля корту імені Сімони Матьйо, третього за значимістю, поліція виявила підозрілий об'єкт. Таким виявився припаркований автомобіль.

Тим часом українська тенісистка зізналася в коханні до росіянина в Парижі.

Стражі правопорядку, побоюючись теракту, евакуювали всіх з прилеглої території тенісного центру. Після цього вони вирішили підірвати машину, вважаючи подібне безпечним. Незабаром оточуючі почули хлопок.

Про це на своїй сторінці в Twiitter повідомила журналістка Тіффані Анне.

Поки що неясно, чи становила автівка справді загрозу. Публіка ж незабаром повернулася на трибуни, і матчі продовжилися. На корт Сімони Матьйо вийшли литовець Річардас Беранкіс і француз Уго Умбер.

Напередодні ще одна зірка тенісу пала перед українкою на Ролан Гаррос. Марта Костюк та Ангеліна Калініна створили сенсації в першому колі. У вівторок грають Еліна Світоліна і Катарина Завацька.