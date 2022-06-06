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Друга ракетка світу попрощалась з тренером. У всьому винен російський паспорт

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
6 червня, 19:57
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Дмитро Турсунов більше не зможе тренувати Анетт Контавейт через свій паспорт фашистської країни
Дмитро Турсунов та Анетт Контавейт більше не працюють разом
Дмитро Турсунов та Анетт Контавейт більше не працюють разом

Росіян поступово виключають зі світу спорту через війну, яку їхня країна розв'язала проти України. Страждають, зокрема, і тенісисти. На Вімблдоні не зможуть зіграти представники РФ та Білорусі.

Тим часом свої особисті санкції на росіянина вирішила накласти найкраща естонська тенісистка Анетт Контавейт. В інтерв'ю виданню ERR дівчина заявила, що зупинила співпрацю зі своїм тренером Дмитром Турсуновим.

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"Причина в тому, що через російський паспорт йому зараз дуже складно отримувати візи. Він не може приїхати зі мною на багато турнірів. Я досі відчуваю, що мені потрібен тренер, який може мене постійно супроводжувати і в якого не виникне стільки проблем з отриманням віз".

Читайте також: Свєнтек зірвала овації підтримкою України на Ролан Гаррос

Нагадаємо, що Контавейт стала другою ракеткою світу, поступаючись у рейтингу WTA лише полячці Іге Свєнтек. На останньому Ролан Гаррос Анетт вилетіла вже в першому колі. При цьому на турнірах Великого Шолома естонка жодного разу не сягала далі 1/4 фіналу.

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