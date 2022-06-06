Друга ракетка світу попрощалась з тренером. У всьому винен російський паспорт

Росіян поступово виключають зі світу спорту через війну, яку їхня країна розв'язала проти України. Страждають, зокрема, і тенісисти. На Вімблдоні не зможуть зіграти представники РФ та Білорусі.
Тим часом свої особисті санкції на росіянина вирішила накласти найкраща естонська тенісистка Анетт Контавейт. В інтерв'ю виданню ERR дівчина заявила, що зупинила співпрацю зі своїм тренером Дмитром Турсуновим.
"Причина в тому, що через російський паспорт йому зараз дуже складно отримувати візи. Він не може приїхати зі мною на багато турнірів. Я досі відчуваю, що мені потрібен тренер, який може мене постійно супроводжувати і в якого не виникне стільки проблем з отриманням віз".
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Нагадаємо, що Контавейт стала другою ракеткою світу, поступаючись у рейтингу WTA лише полячці Іге Свєнтек. На останньому Ролан Гаррос Анетт вилетіла вже в першому колі. При цьому на турнірах Великого Шолома естонка жодного разу не сягала далі 1/4 фіналу.