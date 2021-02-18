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"Візьму попкорн і буду насолоджуватися": Джокович чекає суперника по фіналу АО-2021

18 лютого, 16:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Сербський тенісист в восьме зіграє у фіналі турніру

Серб Новак Джокович восьмий раз зіграє у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Сім попередніх разів він перемагав.

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В 1/2 фіналу закінчилася красива казка Аслана Карацева. Росіянин, займаючи 114-е місце в світовому рейтингу, став справжньою сенсацією турніру. Дійшов до півфіналу, де був зупинений Джоковичем. Серб витратив менше двох годин на три сети – 6:3, 6:4, 6:2.

Тепер у фіналі Новак зіграє з переможцем пари Даніїл Медведєв (Росія) – Стефанос Ціціпас (Греція).

"В останні три-чотири місяці Медведєв грає на найвищому рівні. У нього переможна серія. Він виграв турніри в залі, Підсумковий чемпіонат. Пару років тому грав у фіналі US Open з Рафою. Стефанос поки до фіналу не доходив. Буде цікаво подивитися за їх матчем. Це відмінне протистояння. Я візьму попкорн і буду насолоджуватися", – сказав Джокович.

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Раніше ми писали, що в халатику нарозхрист Еліна Світоліна попрощалася з Австралією. Українська тенісистка завершила свої виступи на турнірі "Великого шолома".

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