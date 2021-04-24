Ось вам і Містер Ніхто: зірка українського тенісу в райських обіймах росіянина (відео)

Катаріна Завацька показала, як тренується у Франції разом зі своїм коханим – абхазцем Аленом Авідзбою. Їхній знімок лайкнула колишня дівчина Монфіса

Завацька і її хлопець / Фото: Instagram

Висхідна зірка українського тенісу Катаріна Завацька показали перше кортовое фото зі своїм хлопцем – росіянином Аленом Авідзбою. До цього вони ділилися з фоловерами тільки неспортивними селфі.

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Українка і росіянин провели спільне заняття на грунті, Катаріна програла свлєму ровеснику Алену серію, після чого 21-річний росіянин обійняв свою кохану.

Завацька і її хлопець Відео: Instagram

Тренування відубвалося у Вільньов-Лубе – комуні на південному сході Франції в регіоні Прованс, на Лазурному березі з видом на Альпи.

"Почуваю себе як вдома", – підписала спільне з російським коханим фото українка у себе в Instagram, додавши хештег "задоволення"

Відзначимо, що Ален і Катаріна зараз живуть у французьких Каннах.

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Цікаво, що в Instagram Авідзба зареєстрований під ніком Mr Nobody ("Містер Ніхто") – по суті, він таким в тенісі і є.

У Алана, уродженця Сочі – 245-й рядок у рейтингу ATP і 66 070 доларів призових за кар'єру.

У Катаріни – 128-е місце в рейтингу WTA і 447 390 доларів призових.

Додамо, що під спільним фото Завацької і Авідзби залишили лайки не тільки подруги Катаріни по збірній України, а й колишня дівчина нареченого Еліна Світоліної Гаееля Монфіса француженка Алізе Корне, котра побажала українсько-російському дуету: "Досягнення спільних цілей вам двом!"

При цьому в своєму профілі в соцмережах Катаріна Завацька вказує: "Поточна локація – рай".

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"З Аленом ми вже зустрічаємося чотири роки. Він грає в теніс. Я вже чекаю, коли він досягне такого рівня, як я, щоб ми могли разом подорожувати на турніри. Поки він дереться туди вгору, він вже близько. Він грає за Росію, його прізвище Авідзба. Так, він абхазець. він – дуже симпатичний", – розповідала раніше Завацька "Радіо Трек"

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